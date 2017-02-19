В Тверской области из-за сточных вод серьезно загрязнена река, впадающая в Селигер

В Управление Росприроднадзора по Тверской области поступило письменное обращение, в котором говорилось о сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Емша. Во время выездного мероприятия сотрудники Управления установили факт порыва трубы системы водоотведения, обслуживаемой МУП «МКХ» города Осташкова.

В Управление Росприроднадзора по Тверской области поступило письменное обращение, в котором говорилось о сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Емша.

Во время выездного мероприятия сотрудники Управления установили факт порыва трубы системы водоотведения, обслуживаемой МУП «МКХ» города Осташкова.

Порыв произошел на трубопроводе, ведущем от населенного пункта к очистным сооружениям. Хозяйственно-бытовые сточные воды, образовав стихийный ручей, по естественному уклону рельефа местности стекали в реку Емша, впадающую в озеро Селигер.

Специалисты Центра лабораторного анализа отобрали пробы воды в образовавшемся ручье и реке Емша для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Как сообщает ведомство, результаты подтвердили обоснованность опасения сотрудников Управления. Концентрация загрязняющих веществ - нитрит-иона, фосфатов, железа, нефтепродуктов, в отобранных пробах воды в разы превышала допустимые нормы. А норма содержания аммоний-иона превышена в 20,16 раз.

В ходе повторного выезда на местность сотрудниками Управления было установлено, что ремонт трубопровода произведен, перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в штатном режиме.

Однако вследствие залпового сброса был нанесен ущерб не только поверхностному водному объекту, но и плодородному слою почвы, что подтверждается исследованием образцов почвы, взятых на месте образования «стихийного ручья».

В настоящее время в отношении МУП «МКХ» возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение), а так же ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с гербицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления). В ближайшее время будет определен размер ущерба, причиненного объектам охраны окружающей среды.