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В Тверской области бешеное животное пришло на территорию психоневрологического интерната

19 Февраля 2017 10:11
Автор: TIA

Как сообщает ветеринарная инспекция Тверской области, очередной случай бешенства животных был зафиксирован в Кимрском районе.

Зараженная вирусом енотовидная собака была поймана на территории  психоневрологического интерната Приволжского сельского поселения.
Животное застрелили. Из сопроводительных документов следует, что зверь не проявлял свойственных бешенству признаков агрессии. Однако лабораторные исследования показали, что енотовидная собака бешеная.
Отмечается, что это уже третий за текущую неделю официально зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья.

 

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Метки: бешенство бешеная енотовидная собака вирус бешенства
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Комментарии (6)

  • dsmile 
    Это точно не результат приема каких либо лекарств? )
    19.02.2017 10:19
    0 | 3

    • Сергей (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/121229768398447/) 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      19.02.2017 14:51
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    "Животное застрелили. Из сопроводительных документов следует, что зверь не проявлял свойственных бешенству признаков агрессии." Сначала стреляют ( или лечат ), потом думают).
    19.02.2017 10:22
    2 | 7

  • Beqbmak 
    что лисы что еноты ночные животные если вы видите их днем рядом с жильем человека это 100% случай бешенства за эт зиму уже 3 лис застрелил в деревне в прошлом побольше было...
    19.02.2017 11:09
    2 | 0

    • romich 
      Тургенев любил охотиться
В хорошей охоте толк знал
А что в округе зверей не водится
Он даже не замечал

Выпьет сто грамм - заводится
И прямо через бурьян
В туманную даль уносится
Стрелять крепостных крестьян

ХЗ - Тургенев Любил - Текст Песни, слушать онлайн http://megalyrics.ru/lyric/khui-zabiei/turghieniev-liubil.htm#ixzz4Z7KAOCzU
      19.02.2017 11:17
      0 | 0

  • RSERG 
    Может енотовидная собака пришла полечится, а ее сразу стрелять. Шучу конечно.
    19.02.2017 11:48
    0 | 2
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