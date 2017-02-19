В Тверской области бешеное животное пришло на территорию психоневрологического интерната

Как сообщает ветеринарная инспекция Тверской области, очередной случай бешенства животных был зафиксирован в Кимрском районе.

Как сообщает ветеринарная инспекция Тверской области, очередной случай бешенства животных был зафиксирован в Кимрском районе.

Зараженная вирусом енотовидная собака была поймана на территории психоневрологического интерната Приволжского сельского поселения.

Животное застрелили. Из сопроводительных документов следует, что зверь не проявлял свойственных бешенству признаков агрессии. Однако лабораторные исследования показали, что енотовидная собака бешеная.

Отмечается, что это уже третий за текущую неделю официально зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья.