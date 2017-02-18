35-летний тверичанин напал на приятеля с ножом

СУ СК по Тверской области завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Твери, который обвиняется в покушении на убийство. В ночь на 1 октября 2016 года мужчина, изрядно "подогретый" алкоголем, находясь в гостях у приятеля, несколько раз ударил его ножом в ходе бытовой ссоры.
Пострадавшего, который получил не менее четырёх ранений в область груди и шеи, был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (2)
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Aleks VVV
18.02.2017 19:52
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