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35-летний тверичанин напал на приятеля с ножом

18 Февраля 2017 17:29
Автор: TIA

СУ СК по Тверской области завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Твери, который обвиняется в покушении на убийство. В ночь на 1 октября 2016 года мужчина, изрядно "подогретый" алкоголем, находясь в гостях у приятеля, несколько раз ударил его ножом в ходе бытовой ссоры. 

Пострадавшего, который получил не менее четырёх ранений в область груди и шеи, был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: покушение на убийство су ск по тверской области
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Комментарии (2)

  • Kirush 
    Сегодня не день тридцатипятилетних по-ходу
    18.02.2017 19:34
    0 | 0

  • Aleks VVV 
    Спиртягу не поделили.
    18.02.2017 19:52
    0 | 0
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