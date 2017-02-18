В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции позвонил местный егерь. По его словам, в лесном массиве Рамешковского района неизвестные незаконно застрелили лося, сообшает пресс-служба УМВД по Тверской области. На место выехали следственно-оперативная группа, патрульные экипажи и наряды полиции.

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции позвонил местный егерь. По его словам, в лесном массиве Рамешковского района неизвестные незаконно застрелили лося, сообшает пресс-служба УМВД по Тверской области. На место выехали следственно-оперативная группа, патрульные экипажи и наряды полиции.

Сотрудниками полиции выяснили, что лося застрелили в лесу в районе деревни Перегородка. По следам обуви и снегохода вскоре нашли и браконьера: им оказался 35-летний житель города Твери. С места происшествия правоохранители изъяли тушу убитого лося.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.