В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции позвонил местный егерь. По его словам, в лесном массиве Рамешковского района неизвестные незаконно застрелили лося, сообшает пресс-служба УМВД по Тверской области. На место выехали следственно-оперативная группа, патрульные экипажи и наряды полиции.
Сотрудниками полиции выяснили, что лося застрелили в лесу в районе деревни Перегородка. По следам обуви и снегохода вскоре нашли и браконьера: им оказался 35-летний житель города Твери. С места происшествия правоохранители изъяли тушу убитого лося.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Комментарии (8)
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Beqbmak
18.02.2017 15:31
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arcadi007
18.02.2017 17:07
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