tvernews.ru
18 февраля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося

В Тверской области 35-летний браконьер незаконно убил лося - ТИА
18 Февраля 2017 13:27
Автор: TIA

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции позвонил местный егерь. По его словам, в лесном массиве Рамешковского района неизвестные незаконно застрелили лося, сообшает пресс-служба УМВД по Тверской области. На место выехали следственно-оперативная группа, патрульные экипажи и наряды полиции. 

Сотрудниками полиции выяснили, что лося застрелили в лесу в районе деревни Перегородка. По следам обуви и снегохода вскоре нашли и браконьера: им оказался 35-летний житель города Твери. С места происшествия правоохранители изъяли тушу убитого лося.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: незаконная охота в тверской области браконьерство в тверской области умвд по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • Net. 
    Я бы вместо лишения свободы  давала такой штраф, что бы на всю жизнь отбить охоту охотиться! Резко бы стал вегетарианцем! Ненавижу охоту!
    18.02.2017 13:49
    3 | 3

    • Beqbmak 
      вы веган?
      18.02.2017 15:07
      3 | 0

      • aldan 
        Прежде чем писать гадости надо подумать. Никто не против охоты и рыболовства. Но ведь не зря уставновили когда это можно делать. Де5ил убил лосиху, умрут детёныши, ловит тварь во время нереста, нашим внукам и правнукам хрен а не рыба.
        18.02.2017 15:21
        0 | 1

        • Рита (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/134895070362315/) 
          вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
          18.02.2017 15:33
          0 | 0

    • Whois 
      А что вы любите, кроме поесть и того, что ненавидите охоту?
      18.02.2017 15:13
      2 | 0

    • arcadi007 
      Давать вместо срока лопату, топор и косу на срок срока. 
И отправлять на поселение в тайгу.
      18.02.2017 17:05
      0 | 0

  • Beqbmak 
    знаю таких ненавистников охоты поглощающих шашлык и котлеты тоннами...вас утырков один раз на на экскурсию сводить на завод где в день тысячи голов вырезают...http://varlamov.ru/1076372.html ....и да на охоте у животного есть шанс на заводе шансов нет......
    18.02.2017 15:31
    2 | 1

    • arcadi007 
      А ты сам утырок сколько вырастил коров и кур?
Или всё больше по части жевать?
      18.02.2017 17:07
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Они не насиловали и не убивали! Петиция в защиту жителей Твери, осужденных на 18 и 20 лет «строгача», направлена Президенту РФ

2017-02-13 15:50
212

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
190

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
76

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
70

Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева

2017-02-17 09:24
65

Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

2017-02-17 14:49
63

Послание митрополита к православной молодежи

2017-02-17 10:58
49

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
44

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100