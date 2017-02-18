Региональные власти не подтверждают назначение Андрея Крайнего на должность председателя правительства Тверской области

Пресс-служба правительства Тверской области не подтверждает появившуюся в федеральных СМИ информацию о возможном назначении на должность председателя правительства Тверской области Андрея Крайнего, бывшего руководителя Росрыболовства.

Пресс-служба правительства Тверской области не подтверждает появившуюся 17 февраля в федеральных СМИ информацию о возможном назначении на должность председателя правительства Тверской области Андрея Крайнего, бывшего руководителя Росрыболовства.

Разделение должностей губернатора и гредседателя гравительства Тверской области не обсуждалось и не планируется.

Что касается Андрея Крайнего, правительство Тверской области находится в тесном контакте с ним как с инициатором и одним из организаторов праздника «Народная рыбалка», который пройдет в Конаковском районе 25 февраля.