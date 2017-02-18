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Региональные власти не подтверждают назначение Андрея Крайнего на должность председателя правительства Тверской области

18 Февраля 2017 12:41
Автор: TIA

Пресс-служба правительства Тверской области не подтверждает появившуюся 17 февраля в федеральных СМИ информацию о возможном назначении на должность председателя правительства Тверской области Андрея Крайнего, бывшего руководителя Росрыболовства. 

Разделение должностей губернатора и гредседателя гравительства Тверской области не обсуждалось и не планируется. 

Что касается Андрея Крайнего, правительство Тверской области находится в тесном контакте с ним как с инициатором и одним из организаторов праздника «Народная рыбалка», который пройдет в Конаковском районе 25 февраля.

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Метки: правительство тверской области назначения в тверской области Андрей Крайний
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Комментарии (11)

  • kudimov 
    У нас два мэра, а теперь и типа два губернатора намечается? Игорь Руденя боится крайним остаться, если не выполнит предвыборные посулы и "Крайнего" заранее ищет?
    18.02.2017 13:00
    0 | 5

    • MEHT 
      Зачем Игорю Михайловичу второй крайний?
Ему и тебя одного хватит, всё спишет, 
не моргнув глазом
      18.02.2017 13:32
      0 | 2

      • kudimov 
        Бугор, ты по жизни крайний ))
        18.02.2017 13:48
        0 | 1

        • MEHT 
          А вот и подтверждение не заставило долго ждать
Как РИМ, каждой бочке затычка
Хороший Ping!
          18.02.2017 14:10
          0 | 1

          • Рита (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/134895070362315/) 
            вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
            18.02.2017 15:33
            0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Крайнего? Если этого кидалу назначить предправительства- рейтинг Рудени окажется под неминуемой угрозой. С Крайним вечно скандалы. А уж как он врет (нагло, в глаза)- помню еще с общественного обсуждения законопроекта о платной рыбалке...
Интересно, где он был три года, с увольнения из Росрыболовства?
    18.02.2017 13:27
    0 | 3

    • pereima 
      Так и Руденя примерно столько же на скамейке запасных просидел...
      18.02.2017 14:49
      1 | 0

      • ilich 
        Руденя нормально себе сидел при правительстве РФ, спокойно делал бабло под крышей Зубкова и ему вообще эта Тверская область даром была не нужна.
Это он сейчас присел на скамейку. Заодно и портфолио нарабатывает. К концу этого года, либо в начале следующего спокойно покинет её и забудет, как страшный сон. 
Заменит Ткачева на посту министра с/х.
        18.02.2017 15:36
        0 | 2

        • BARBAwin 
          Оно ему надо?
Нагубернарит капитал, как Зеленка и свалит.
Ворованные деньги любят тишину...
          18.02.2017 16:24
          0 | 0

    • ilich 
      "Ротация губернаторов, это нормальная кадровая работа", - В.В.Путин
      Прикрепленные изображения:
      18.02.2017 15:38
      0 | 0

      • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
        Ему-ли не знать. Они с Димоном уже это... авторотировали. Не подряд.
        18.02.2017 15:47
        0 | 1
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