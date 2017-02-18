Региональные власти не подтверждают назначение Андрея Крайнего на должность председателя правительства Тверской области

Пресс-служба правительства Тверской области не подтверждает появившуюся 17 февраля в федеральных СМИ информацию о возможном назначении на должность председателя правительства Тверской области Андрея Крайнего, бывшего руководителя Росрыболовства.
Разделение должностей губернатора и гредседателя гравительства Тверской области не обсуждалось и не планируется.
Что касается Андрея Крайнего, правительство Тверской области находится в тесном контакте с ним как с инициатором и одним из организаторов праздника «Народная рыбалка», который пройдет в Конаковском районе 25 февраля.
Комментарии (11)
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DimonMMK
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18.02.2017 13:27
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pereima
18.02.2017 14:49
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ilich
18.02.2017 15:36
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BARBAwin
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ilich
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18.02.2017 15:38
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DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
18.02.2017 15:47
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