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В Твери водитель "Мазды" перегородил подъезд к остановке общественного транспорта

В Твери водитель "Мазды" перегородил подъезд к остановке общественного транспорта - ТИА
18 Февраля 2017 12:25
Автор: TIA

В Твери водитель "Мазды" перегородил подъезд к остановке общественного транспорта. "Свои мажоры в Твери, на остановке запарковался и с девочкой в магаз. Смотрим в конце видео героя - как идет, его аж прет от того, что нарушил и ничего!" - пишет автор видео.

Аварийная ситуация сложилась на остановке у ТЦ "Тверь" на проспекте Ленина в пятницу, 17 февраля, около 17:30 - стоит отметить, что это час пик. Автор Таксист Тверь выложил видео в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

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Метки: неправильная парковка подслушано у водителей
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Комментарии (13)

  • Whois 
    Номера нечитаемы. И толку от этого видео?
    18.02.2017 12:39
    1 | 2

    • AlexR69 
      у667ро69
      18.02.2017 13:18
      0 | 1

      • Whois 
        А может 662?
Номер четко не читаем.
Регион только предположить можно, что 69.
        18.02.2017 15:08
        0 | 1

        • Рита (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/134895070362315/) 
          вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
          18.02.2017 15:33
          0 | 0

    • arcadi007 
      Обычный дебилоид, просто есть деньги и всё.
      18.02.2017 17:11
      0 | 0

  • Net. 
    Тупой выпендрёж! Интересно по закону как-то можно наказать? Или только кара небесная?
    18.02.2017 12:46
    1 | 3

  • USSR 
    Папа попросил съездить помыть
    18.02.2017 12:52
    0 | 4

  • Унук аль Хай 
    хм... если обладатели юзанных хиросимских корыт считаются мажорами, то заявления министра финансов России о стабилизации экономики далеки от истины. Конечно, биологического объекта надо наказать.
    18.02.2017 13:09
    1 | 4

  • Albert (http://www.youtube.com/channel/UCk7eDARhTTP4-BMZHQ50Xtg) 
    так это в Твери норма, и не только мажоры, а все кому надо остановится, останавливаются в любом месте в том числе на остановках, не вникая что им за это может быть искренне уверены, что встать безнаказанно можно где  угодно, главное аварийку включить, не догадываясь что если с машиной что то случилось, и пришлось отановиться в неположенном месте, помимо включения аварийки надо незамедлительно принять меры что бы убратьТС, если не получается, то  выставить знак аварийной остановки согласно ПДД и вызвать эвакуатор,,  а не заниматься шопингом, штраф за невыполнение этих требований 1500 ₽, на практике я не разу не видал что бы за это наказывали, работая водителем на ОТ постоянно сталкиваюсь с этой проблемой, такое ощущение что инспектора сами не знают этого пункта, что говорить о простых частниках, пример остановка вагонзавод у дк  «металист», почти постоянно забита левыми таксистами  и другими частниками, стоят инспектора и молча наблюдают как водители ОТ пытаются подъехать к  остановочной площадке, и чтобы задняя часть не оказалась на «зебре», иначе штраф, так что если полностью  отсутствует понятие общей культуры по стране, а так же уважение друг к другу,, то откуда взяться культуре вождения, эгоизм на первом месте
    18.02.2017 13:19
    0 | 11

    • Ms. 
      Возможно гор властям стоит озаботиться наличием бОльшего количества парковок в данных местах?
      18.02.2017 14:10
      0 | 1

  • TVERSKOY_SK 
    Имбецил - это диагноз, говорящий о том, что человек является недоразвитым умственно
    18.02.2017 14:45
    0 | 1

  • Whois 
    Мазда- говнотачка, и пр. подоную фигню, пишут люди недалекие и слабобразованные. При чем тут модель, страна выпуска? Хотя я понимаю, что тут большинство камментеров Олигархи. Прям луддисты XXI века. Хотя такие камменты скорее пишут школьники или дяди застрявшие в школьном возрасте и не могущие повзрослеть. Женское воспитание-с.
Не трогайте технику. Трогайте таких чмудаков. 
Да и за собой присматривайте. Поворотник там включить. Повернуть налево правильно. Припарковаться с учетом - а как оно будет   другим, если я авто так поставлю. Да и фары не только днем, а и ночью включить - каждый день вижу одного двух гениев едущих с полностью погашенными фарами (думаю просто забывают включить, но от этого не легче).
Кароч - смотрите, смотрите и за собой.
Если автор это не направил в ГИДД, то приравниваю его к той же славной когорте не включающих поворотники, т.к. опуликовано ето чисто для понту - о чё я снял ..ля!
    18.02.2017 15:02
    0 | 3

  • BeetleJuice 
    У нас так везде
    Прикрепленные изображения:
    18.02.2017 16:12
    0 | 1
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