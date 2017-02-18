"Свои мажоры в Твери, на остановке запарковался и с девочкой в магаз. Смотрим в конце видео героя - как идет, его аж прет от того, что нарушил и ничего!" - пишет автор видео.

В Твери водитель "Мазды" перегородил подъезд к остановке общественного транспорта. "Свои мажоры в Твери, на остановке запарковался и с девочкой в магаз. Смотрим в конце видео героя - как идет, его аж прет от того, что нарушил и ничего!" - пишет автор видео.

Аварийная ситуация сложилась на остановке у ТЦ "Тверь" на проспекте Ленина в пятницу, 17 февраля, около 17:30 - стоит отметить, что это час пик. Автор Таксист Тверь выложил видео в группе "Подслушано у водителей. Тверь".