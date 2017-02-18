ТХК обыграл казанский "Барс" на домашнем льду со счётом 2:1

17 февраля в очередном матче домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ Тверской хоккейный клуб обыграл казанский «Барс» со счётом 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

17 февраля в очередном матче домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ Тверской хоккейный клуб обыграл казанский «Барс» со счётом 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом периоде ни один из соперников не имел игрового и территориального преимущества. Второй период начался с гола в ворота барсов авторства капитана ТХК Никиты Бондарева. Больше до окончания второй двадцатиминутки соперники не смогли порадовать болельщиков заброшенными шайбами.

Заключительный период проходил под диктовку гостей. На 55-й минуте Михаил Орлов мощным броском от синей линии буквально вколотил шайбу в ворота гостей, реализовав большинство – 2:0. После гола спортсмен изобразил руками качающуюся люльку, посвятив гол своим супруге и новорожденной дочке. На 58-й минуте при игре в большинстве и с шестым полевым игроком вместо вратаря «барсам» удалось распечатать тверские ворота, но на большее гостям не хватило времени. Итог - 2:1.

Очередной и последний домашний матч в чемпионате ВХЛ ТХК проведет в воскресенье, 19 февраля с альметьевским «Нефтяником», который в прошлом сезоне завоевал «Братину». Начало игры в 17:00.