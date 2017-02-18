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Тверичан приглашают на Форум активных горожан и НКО

18 Февраля 2017 10:54
Автор: TIA

18 февраля в ДК «Химволокно» состоится Форум активных горожан и НКО. На Форуме с ведущими экспертами можно будет обсудить вопросы городской мобильности – как организовать парковочное пространство, что такое эффективная система общественного транспорта, почему велодорожки нужны на улицах, а не в парках.

Своим опытом и знаниями по этим вопросам поделятся Александр Егоров (сотрудник транспортного комплекса Москвы), Аркадий Герман (урбанист, транспортный эксперт) и Алексей Радченко (транспортный эксперт, руководитель проектов в области городской среды).

На площадке сообщества «Новостройки Твери» участники узнают, как правильно организовать работу в социальных сетях, чтобы она стала инструментом общественного контроля за городской средой, строительством и благоустройством, а также как использовать объемы данных для анализа развития города и темпов роста экономики различных зон.

Никита Маликов (архитектор, член Общественной палаты г. Твери) расскажет, что такое общественные пространства и как они в конечном счете влияют на восприятие жителями окружающей среды и формируют социальный климат города.

В течение всего дня для участников Форума будет работать выставка социальных проектов, где можно будет познакомиться с городскими инициативами, и акция «Делай город».

Каким наш город видите вы? Расскажите об этом на Форуме активных горожан и НКО!

Регистрация на Форум - https://tver-nko.timepad.ru/event/manage/439589/

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Метки: форум нко Форум активных горожан и НКО общественность твери
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