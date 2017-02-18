В Тверской области разыскивают родственников красноармейца, погибшего в 1941 году

В Тверской области разыскивают родственников красноармейца Алексея Васильевича Чистякова 1909 г.р.. Уроженец деревни Заручье, в 1941 году он был призван, в том же году погиб и был захоронен в деревне Жорновка Калининского района Тверской области.

В Тверской области разыскивают родственников красноармейца Алексея Васильевича Чистякова 1909 г.р.. Уроженец деревни Заручье, в 1941 году он был призван, в том же году погиб и был захоронен в деревне Жорновка Калининского района Тверской области.

Известно, что ранее Чистяков А.В. проживал в Калинине на улице Планерная, 5. Сегодня этот дом снесен, и родственников в Твери найти не удалось. Возможно, откликнутся родные красноармейца, которые захотят посетить место его захоронения.

Если кто-то располагает информацией о родственниках Чистякова А.В., просим позвонить по телефону (48253) 5–11-64, либо обратиться в администрацию Максатихинского района по адресу: Максатиха, ул. Красноармейская д. 5 каб. 6 (2 этаж).