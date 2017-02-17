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Вертолёт МЧС доставил в Тверь 35-летнюю женщину из Ржева

Вертолёт МЧС доставил в Тверь 35-летнюю женщину из Ржева - ТИА
17 Февраля 2017 20:54
Автор: TIA

17 февраля оказание неотложной помощи потребовалось женщине 1982 года рождения, которая находилась в центральной районной больнице Ржевского района.

В 15:30 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в Ржев. После оказания необходимой медицинской помощи пациентке на месте было принято решение транспортировать ее в ОКБ Твери.

В 18:20 пациентка под надзором врачей вертолетом КА-32А МЧС России была доставлена в областную клиническую больницу города Твери, как сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

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Метки: вертолет МЧС санитарный вылет вертолета мчс
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