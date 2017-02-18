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На выходных сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

17 Февраля 2017 19:07
Автор: TIA

С 17 по 19 февраля в Тверской области  сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на состояние опьянения. Уже традиционный для региона «Контроль трезвости» проводится в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения. 

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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Метки: контроль трезвости гибдд по тверской области ловить пьяных водителей пьяные водители в тверской области
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Комментарии (6)

  • pessimist 
    По прочтению заголовка возникает вопрос насчет будних дней.
    17.02.2017 20:49
    0 | 5

    • ivanovmisha2017 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      18.02.2017 00:31
      0 | 0

  • Vojdy 
    Раньше на ТИА был тотализатор...
54
    17.02.2017 21:38
    0 | 2

    • horosheeva.inna 
      99
      17.02.2017 22:26
      0 | 1

      • Buzzer 
        Многовато. Я думаю 78
        17.02.2017 22:48
        0 | 1

        • Irina (http://www.youtube.com/channel/UCkGLc-3qRqjHa1ObqLb6MXA) 
          Тоже многовато. Мне кажется, 62.
          17.02.2017 23:28
          0 | 0
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