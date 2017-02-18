На выходных сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

С 17 по 19 февраля в Тверской области сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на состояние опьянения. Уже традиционный для региона «Контроль трезвости» проводится в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.
Комментарии (6)
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Vojdy
17.02.2017 21:38
0
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2
horosheeva.inna
17.02.2017 22:26
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1
Buzzer
17.02.2017 22:48
0
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1
Irina
(http://www.youtube.com/channel/UCkGLc-3qRqjHa1ObqLb6MXA)
17.02.2017 23:28
0
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0