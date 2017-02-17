В Твери "Приора" вылетела на остановку общественного транспорта

ДТП произошло около 10.40 на перекрёстке ул. Склизкова и Чайковского проспекта. На остановке находились люди, к счастью, никто из них не пострадал.

ДТП произошло около 10.40 на перекрёстке ул. Склизкова и Чайковского проспекта. На остановке находились люди, к счастью, никто из них не пострадал. Информация опубликована в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Как объяснил водитель LADA Priora, он ехал на зелёный сигнал светофора в левом ряду по проспекту Чайковского в сторону площади Капошвара. На встречной полосе стояли машины с включённым левым поворотником. Затем одна из машин выскочила налево, водитель Приоры не успел затормозить и столкнулся с ней по касательной. От удара "Приору" выкинуло на остановку общественного транспорта. Машину остановил дорожный знак.

Автомобилист просит откликнуться очевидцев аварии и связаться с ним.