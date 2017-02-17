"Тверские казаки выбрали нового СТАНИЧНОГО атамана"

В Твери в Областном доме народного творчества прошел очередной Большой отчетно-выборный Круг Тверского станичного казачьего общества.
Творческим подарком для всех участников и гостей перед началом Круга стало выступление казачьего хора «Тверь».
Далее по древней традиции Круг начался с молитвы, которую провели окормляющий священник отец Михаил (Королев) и отец Евгений (Шлыков).
Первым вопросом Круга стал отчет атамана И.М. Тарасенкова о проделанной работе, в которой главным стало возрождение казачьих традиций. После этого атаман заявил о добровольной отставке по состоянию здоровья.
Затем казаки перешли к выборам нового атамана ТСКО. Бывший атаман предложил этот пост доверить Альберту Меньшикову. Это предложение поддержал и Совет стариков, отметивший, что Альберт Геннадьевич много сделал для Тверского казачества как кошевой атаман, имеет заслуженный авторитет. Больше кандидатов казаки не выдвинули. Кандидат в атаманы рассказал о себе, изложил свою программу, которая должна вывести жизнь и работу казаков на новый уровень.
Кандидатуру Меньшикова единогласно поддержали дружным возгласом «любо!», поднятыми папахами и фуражками.
После традиционного ритуала приведения к присяге новоизбранный атаман поблагодарил стариков и братьев казаков за оказанное доверие.
Круг закончился общей трапезой.
По материалам vko-ckv.ru
Комментарии (8)
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ilich
17.02.2017 18:46
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DimonMMK
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17.02.2017 18:50
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