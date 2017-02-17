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Тверские казаки выбрали нового станичного атамана

Тверские казаки выбрали нового станичного атамана - ТИА
17 Февраля 2017 16:31
Автор: TIA

В Твери в Областном доме народного творчества прошел очередной Большой отчетно-выборный Круг Тверского станичного казачьего общества.

Творческим подарком для всех участников и гостей перед началом Круга стало выступление казачьего хора «Тверь».

Далее по древней традиции Круг начался с молитвы, которую провели окормляющий священник отец Михаил (Королев) и отец Евгений (Шлыков).

Первым вопросом Круга стал отчет атамана И.М. Тарасенкова о проделанной работе, в которой главным стало возрождение казачьих традиций.  После этого атаман заявил о добровольной отставке по состоянию здоровья.

Затем казаки перешли к выборам нового атамана ТСКО. Бывший атаман предложил этот пост доверить Альберту Меньшикову. Это предложение поддержал и Совет стариков, отметивший, что Альберт Геннадьевич много сделал для Тверского казачества как кошевой атаман, имеет заслуженный авторитет. Больше кандидатов казаки не выдвинули. Кандидат в атаманы рассказал о себе, изложил свою программу, которая должна вывести жизнь и работу казаков на новый уровень.

Кандидатуру Меньшикова единогласно поддержали дружным возгласом «любо!», поднятыми папахами и фуражками.

После традиционного ритуала приведения к присяге новоизбранный атаман поблагодарил стариков и братьев казаков за оказанное доверие.

Круг закончился общей трапезой.

По материалам vko-ckv.ru

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Метки: казаки тверские казаки атаман
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Комментарии (8)

  • Хычник_Ёж 
    О ! Клоунада! ЦЫрка не надо! Толпа ряженых выбирала атамана! Ну фигли,Тверь казачий край! Щас медалек с крестами наштампуют и успокоются!
    17.02.2017 17:43
    0 | 6

  • antiER 
    Кто трапезу оплачивал? Скидывались?
    17.02.2017 17:44
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей. 
Пока только на 6м месте. Но казаки выведут нас в призовую тройку.
ЛЮБО!!!
    17.02.2017 17:48
    0 | 9

  • peshehod 
    Альбертик... с ножичком!
    17.02.2017 17:49
    0 | 1

  • Gamilton 
    "Тверские казаки выбрали нового СТАНИЧНОГО атамана"
После событий в станице Кущевская лично я с большим подозрением теперь смотрю и на казаков и на все эти "станичные дела".
    17.02.2017 18:14
    0 | 3

  • Leo-L 
    "В Твери в Областном доме народного творчества..." 
Место выбрано адекватно мероприятию.
    17.02.2017 18:25
    0 | 1

  • ilich 
    Да, уж... Казак без усов, шо баба без трусов. (с) Какой же это атаман?
    17.02.2017 18:46
    0 | 0

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Чем Вас баба-то без трусов шокирует?
      17.02.2017 18:50
      0 | 0
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