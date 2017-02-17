В Твери такси врезалось в маршрутку

ДТП произошло 17 февраля в 8.30 на ул. Спартака около дома № 39.
Как рассказали ТИА в УГИБДД по Тверской области, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся на остановке маршрутку № 2.
Оба водителя после фотофиксации последствий аварии приехали в Госавтоинспекцию для оформления ДТП.
Чуть позже выяснилось, что в аварии пострадала пассажирка «Нивы», 20-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в 1-ую городскую больницу. У нее диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника. После оказания помощи отпустили домой.
Комментарии (5)
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bae99
17.02.2017 17:23
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