В Твери такси врезалось в маршрутку

ДТП произошло 17 февраля в 8.30 на ул. Спартака около дома № 39.

ДТП произошло 17 февраля в 8.30 на ул. Спартака около дома № 39.

Как рассказали ТИА в УГИБДД по Тверской области, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2131 не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся на остановке маршрутку № 2.

Оба водителя после фотофиксации последствий аварии приехали в Госавтоинспекцию для оформления ДТП.

Чуть позже выяснилось, что в аварии пострадала пассажирка «Нивы», 20-летняя девушка. Она самостоятельно обратилась в 1-ую городскую больницу. У нее диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника. После оказания помощи отпустили домой.