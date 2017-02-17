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В «Горьковке» представят уникальную книгу об истории и реставрации Тверского императорского дворца

В «Горьковке» представят уникальную книгу об истории и реставрации Тверского императорского дворца - ТИА
17 Февраля 2017 16:17
Автор: TIA

Фоторепортаж

В субботу, 18 февраля, в областной библиотеке им. А.М. Горького пройдёт презентация издания «Тверской императорский дворец: история, архитектура, реставрация», подготовленного Тверской областной картинной галереей в 2016 году. 

В течение долгих лет императорский дворец находился в плачевном состоянии, а попытки реставрации оканчивались ничем. Затянутый строительной сеткой фасад зиял на сердце города незаживающей раной и был, без преуменьшения, почти личной болью неравнодушных тверичан. Только в 2012 году при поддержке Всемирного банка реконструкции и развития дело сдвинулось с мёртвой точки, и через три года и более трёх миллиардов рублей обновлённый дворец предстал во всём своём великолепии, готовый поражать не только жителей города, но и туристов из других регионов и даже стран.

Специалисты и сотрудники Тверской областной картинной галереи вели подробную хронику каждого этапа восстановительного процесса. Так родилась идея уникального издания: работа над книгой шла параллельно с реставрацией дворца. 

Над книгой трудился разноплановый по составу авторов коллектив – искусствоведы, археологи, историки, реставраторы и архитекторы. Каждый из специалистов представил свой профессиональный взгляд на историю и реставрацию главной тверской достопримечательности. Среди авторов - профессор МАРХИ Сергей Борисов, научный руководитель проекта реставрации дворца Станислав Генсеровский, известный тверской археолог, директор ТНИИР-Центра Александр Хохлов, учёный секретарь картинной галереи Мария Шувалова.

- Книга отличается от других изданий подобного рода тем, что это взгляд на дворец со стороны - её писали не только тверские специалисты, но и приглашённые авторы, - рассказала корреспонденту ТИА Тамара Гусарова, старший научный сотрудник ТОКГ, куратор издания. - Дворец в ней рассматривается с точек зрения истории, археологии, архитектуры, подробно описана реставрация исторического здания, что даёт наиболее полное представление об этом памятнике и процессе его восстановления. Думаю, что издание будет интересно не только специалистам, но и обычному читателю.

В издании опубликован уникальный иллюстративный материал – это и произведения из собрания Тверской областной картинной галереи, многие из которых публикуются впервые, и архитектурная графика из российских архивов и уникальные фотографии процесса восстановительных работ. 

Презентация издания состоится 18 февраля в 14:00 в «Зале искусств» библиотеки им. А.М. Горького (Свободный переулок д.28, 4 этаж).

Гостей ждет встреча с представителями авторского коллектива, куратором и издателем этого проекта. Приобрести книгу «Тверской императорский дворец: история, архитектура, реставрация» уже можно в музейном магазине картинной галереи и магазине «Книжный мир» на первом этаже «Горьковки».

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Метки: тверской императорский дворец тверская областная картинная галерея реставрация императорского дворца презентация книги в твери библиотека имени горького
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Комментарии (1)

  • VladislaV 
    ... состоящую из одного предложения "пилили-пилили, не допилили".
    17.02.2017 17:10
    0 | 0
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