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В Тверской области мать подозревается в избиении дочери

17 Февраля 2017 16:21
Автор: TIA

В Краснохолмском районе Тверской области, в деревне Глунцово инспекторы по делам несовершеннолетних пришли в дом к семье, которая стоит у них на учете. Инспекторы увидели у ребенка следы от побоев. 15-летняя девочка рассказала, что ее мать напилась и избила ее, после чего схватила за волосы и выгнала из дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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Метки: мать избила дочь лишение матери родительских прав
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Комментарии (3)

  • Net. 
    Блин, поганый алкоголь! Столько беды из-за него!
    17.02.2017 17:40
    0 | 0

    • romich 
      При чем тут алкоголь?Спирт нож не хватает и руки не распускает.
      17.02.2017 18:52
      0 | 0

  • antiER 
    Почему в обвинении  "неисполнение обязанностей" тут переисполнение. Хотя история конечно  грустная(
    17.02.2017 17:49
    0 | 0
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