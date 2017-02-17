В Тверской области мать подозревается в избиении дочери

В Краснохолмском районе Тверской области, в деревне Глунцово инспекторы по делам несовершеннолетних пришли в дом к семье, которая стоит у них на учете. Инспекторы увидели у ребенка следы от побоев. 15-летняя девочка рассказала, что ее мать напилась и избила ее, после чего схватила за волосы и выгнала из дома.

В Краснохолмском районе Тверской области, в деревне Глунцово инспекторы по делам несовершеннолетних пришли в дом к семье, которая стоит у них на учете. Инспекторы увидели у ребенка следы от побоев. 15-летняя девочка рассказала, что ее мать напилась и избила ее, после чего схватила за волосы и выгнала из дома.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», решается вопрос о лишении женщины родительских прав.