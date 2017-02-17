16 февраля на Калининской АЭС прошла экскурсия для депутатов

16 февраля на Калининской АЭС прошла экскурсия для депутатского корпуса Удомельской городской Думы (фракции «КПРФ» и «Единая Россия») и представителей администрации Удомельского городского округа

16 февраля на Калининской АЭС прошла экскурсия для депутатского корпуса Удомельской городской Думы (фракции «КПРФ» и «Единая Россия») и представителей администрации Удомельского городского округа

Они побывали на экспозиции в Центре общественной информации, посетили промплощадку КАЭС, машзалы первой очереди и энергоблока №3, блочный пункт управления. Делегацию сопровождал начальник смены станции В.Ф. Фещуков. Он подробно ответил на все вопросы, поступившие в ходе экскурсии.

- Многие, живя в непосредственной близости с КАЭС, впервые побывали на предприятии. «В первую очередь, нас поразили масштабы объекта, порядок и четкая работа персонала, - сказала Татьяна Комарова, главный специалист аппарата Думы. - Мы были приятно удивлены, увидев на плакатах КАЭС, лица своих знакомых. Спасибо организаторам экскурсии за массу полученных положительных впечатлений, за подробный, доступный для понимания рассказ о вашем предприятии. Надеемся, что наше сотрудничество и впредь будет успешным и продуктивным».