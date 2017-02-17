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16 февраля на Калининской АЭС прошла экскурсия для депутатов

17 Февраля 2017 16:00
Автор: TIA

16 февраля на Калининской АЭС прошла экскурсия для депутатского корпуса Удомельской городской Думы (фракции «КПРФ» и «Единая Россия») и представителей администрации Удомельского городского округа

Они побывали на экспозиции в Центре общественной информации, посетили промплощадку КАЭС, машзалы первой очереди и энергоблока №3, блочный пункт управления. Делегацию сопровождал начальник смены станции В.Ф. Фещуков. Он подробно ответил на все вопросы, поступившие в ходе экскурсии.

- Многие, живя в непосредственной близости с КАЭС, впервые побывали на предприятии. «В первую очередь, нас поразили масштабы объекта, порядок и четкая работа персонала, - сказала Татьяна Комарова, главный специалист аппарата Думы. - Мы были приятно удивлены, увидев на плакатах КАЭС, лица своих знакомых. Спасибо организаторам экскурсии за массу полученных положительных впечатлений, за подробный, доступный для понимания рассказ о вашем предприятии. Надеемся, что наше сотрудничество и впредь будет успешным и продуктивным».

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Метки: калининская атомная станция каэс
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Комментарии (4)

  • Dobry кrtek 
    "- Феликс Эдмундович а Вы были вчерась на заводе Михельсона?
- Нет, Владимир Ильич, был занят немного.
- Ой, это Вы зря (картавит), мы там с Троцким таких отверточек нап...дили....."
    17.02.2017 16:08
    0 | 4

  • Paul_Moriarty 
    Эх! Такая была возможность препроводить их в реактор! Пусть и не в био-...
    17.02.2017 16:09
    0 | 3

    • Житель подземелья 
      Зачем засорять отходами хорошее место? По идее, на каждой станции есть зал для хранения отработанного ядерного топлива, вот там им самое место!!!
      17.02.2017 16:20
      0 | 3

  • Bonch 
      Теперь  к ним  можно  обращаться  с  приставками Фон и Ваше сиятельство. ;-)
    17.02.2017 16:41
    0 | 3
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