В Твери сотрудников и учеников ООО «Центральная автошкола» «кинули» на деньги

Коллектив автошколы написал заявление в прокуратуру Центрального района Твери с просьбой разобраться с ситуацией: им несколько месяцев не платили зарплату и платить не собираются. Желающие получить права заплатили за учебу и остались ни с чем: учить не учат, деньги не возвращают, предлагают идти в правоохранительные органы – жаловаться.

Коллектив "Центральной автошколы" написал заявление в прокуратуру Центрального района Твери с просьбой разобраться с ситуацией: им несколько месяцев не платили зарплату и платить не собираются. Желающие получить права заплатили за учебу и остались ни с чем: учить - не учат, деньги не возвращают, предлагают идти жаловаться в правоохранительные органы. Старший мастер сдал ключи и документы, машины поставили на стоянку. Обманутые люди пытаются найти правду. Руководство автошколы не признает вину, а свою невиновность намерено отстаивать в прокуратуре.

Как рассказал ТИА старший мастер «Центральная автошкола», финансовые проблемы у автошколы начались уже очень давно.

- Два года назад школа расцвела, у нас отбоя не было от желающих учиться, инструкторов не хватало, даже приходилось нанимать внештатных. Но потом что-то случилось: учеников меньше не стало, а вот зарплату начали задерживать. Сначала просто выплачивали не вовремя и не всю, а потом, уже в конце 2016 года, и вовсе перестали платить.

Сотрудник рассказал, что коллектив постоянно «кормили завтраками»: мол, еще чуть-чуть, еще потерпите, вот-вот все наладится. Но становилось все только хуже.

- Сначала нам давали какие-то деньги в частном порядке: кому срок платежа по ипотеке подходил, у кого другие проблемы. Потом нам просто каждую пятницу стали давать по 5 000 рублей, вне зависимости от того, кто сколько работал. А через какое-то время мы и вовсе перестали видеть деньги.

Коллектив написал заявление, в котором сообщил руководству, что останавливает работу вплоть до выплаты зарплаты. Но приехал учредитель Дмитрий Павлов и пообещал, что все будет хорошо, просто возникли срочные проблемы по аренде, лизингу, а потому деньги пошли туда, а не на зарплату.

- Понимаете, если бы мы остановили работу, об этом стало бы известно ученикам, а, значит, репутация школы сразу бы пошла под откос: ну кто пойдет учиться в автошколу, у которой серьезные финансовые проблемы? Мы снова поверили, а зря. 9 февраля 2017 года школа прекратила свою работу. Директор Александр Бакланов сказал мне сдать ключи и документы от всех машин, а сам также написал заявление на увольнение. Руководство говорит друг на друга: мол, это он, а не я взял деньги. Кто взял, никто не знает.

В феврале весь коллектив автошколы подписался под обращением в прокуратуру Центрального района города Твери с просьбой разобраться в ситуации.

"Кинутые" ученики тоже собираются идти в прокуратуру. А тех, кто заплатил деньги за обучение вождению и не получил услугу, немало. Те, кто прошел курс обучения, но не успел сдать экзамен в автошколе и получить направление на сдачу экзамена в ГИБДД, в лучшей ситуации за небольшую сумму теперь могут довести дело до конца в другой автошколе.

Так, один из учеников автошколы Александр Мороз рассказал, что в октябре 2016 года заплатил 22 000 рублей.

- Прошел курс теории, обещали через месяц вождение, но вождение началось только в январе. Тренажеров не было вообще. Да здесь вообще ничего не понятно, как организовано. Все платили за услугу разную сумму: кто-то покупал минимальный тариф за 12000 рублей, кто-то хотел получить услугу по максимуму – в районе 30 000 рублей. На деле все обучались одинаково. Я откатался часов 16-18. В автошколе мне обещали дать документы, что я прошел обучение, теперь я в другой автошколе просто сдам экзамен и получу направление на сдачу экзамена в ГИБДД. Разумеется, что другая автошкола не будет меня доучивать бесплатно.

Александр Мороз оказался, можно сказать, среди тех «счастливчиков», кто получил хоть какое-то обучение. Те, кто заключил договор с автошколой уже в январе, остались без денег и без знаний.

Елена Дубакина заплатила 26 570 рублей и за эти деньги послушала лишь теорию, до практики не дошло.

- Я пришла в офис, чтобы выяснить, что случилось, что происходит - мне сказали, что денег нет, и обучение продолжено не будет. Сказали, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Я намерена пойти жаловаться в прокуратуру.

- С 24 декабря заплатила 12000, пришла на тариф VIP, - рассказывает ТИА еще одна обманутая ученица автошколы Юлия Краснова.- С середины января по учебному плану должна была начаться практика, но она всё не начиналась. Кормили завтраками, говорили, что вот-вот, с понедельника. Так прошло несколько недель.

Юлия связалась с заместителем директора по учебной части Светланой Емельяновой. Та рассказала, что она уволилась, так как уже два месяца не получала зарплату, инструкторы по вождению по этой же причине приостановили работу. Юлия пришла на встречу руководства и сотрудников автошколы.

- Все собравшиеся стали ждать директора. По слухам, речь идет о хищении 9 млн рублей, но это слухи, насколько можно им верить, я не знаю. Он приехал и на все мои вопросы показал только заявление об уходе и сказал, что его как ветерана боевых действий должны рассчитать одним днем. Так же он мне сказал, что все документы вывезены учредителем и его женой (я действительно не видела документов в кабинете). В итоге мне было предложено обращаться в суд.

Девушка поддерживает связь с рядовыми сотрудниками автошколы, они рассказали ей, что уже обратились в прокуратуру где им сообщили, что счета автошколы арестованы и денег на них нет ни копейки.

ТИА встретилось с двумя главными руководителями ООО «Центральная автошкола»: теперь уже бывшим генеральным директором Александром Баклановым и одним из учредителей Дмитрием Павловым. Оба отказались давать комментарий на камеру.

Бывший генеральный директор ООО «Центральная автошкола» Александр Бакланов.

- Проблемы у автошколы начались в июне 2016 года. До этого здесь все было хорошо: когда я пришел сюда на работу, то в первую очередь разогнал всех жуликов, которые подворовывали. В июне я уехал в отпуск на целый месяц, а когда приехал, то выяснилось, что пропали деньги – несколько сотен тысяч, которые приносили ученики.

Александр Бакланов несколько раз повторил, что он не будет в СМИ никого обвинять в этой пропаже, но в прокуратуре расскажет, куда делись деньги и кто в этом виноват.

- Я знаю всю эту кухню, мне есть что рассказать.

Началось все с исчезновения денег, а потом, на фоне общего кризиса, значительно сократилось число желающих обучаться вождению.

- Если год назад к нам в месяц обращалось до ста человек, то теперь 20-30. Так начали копиться разные долги. В декабре и вовсе пришло учиться 11 человек, а это крах.

Александр Бакланов рассказал, что у ООО «Центральная автошкола» нет никакого имущества: все помещения были в аренде, площадка, на которой проходили практические занятия – арендованная, автомобили в лизинге. Долгов накопилась много, общую сумму Александр Геннадьевич не назвал, но сказал что по налогам – примерно 90 тысяч рублей, по зарплате сотрудникам - около тысяч, по аренде офиса в здании на проспекте Чайковского - где-то 100 тысяч, по машинам в лизинге – около 50 тысяч рублей. Лично Александру Бакланову организация задолжала уже более 150 тысяч рублей.

В феврале замдиректора Светлана Емельянова и сам директор Александр Бакланов написали заявление об увольнении.

Учредитель ООО «Центральная автошкола» Дмитрий Павлов

- О ситуации в автошколе я узнал пять дней назад. Александр Бакланов сказал, что все уволились, в том числе и он. На мою просьбу передать дела новым сотрудникам Александр Бакланов и Светлана Емельянова ответили отказом. Я неоднократно просил их об этом. Мы в шоке.

По личной инициативе я сижу в офисе и принимаю заявления от курсантов, чтобы понять: сколько, кто и на какой стадии обучения находился. Тем, кого не устраивает ситуация, я предлагаю написать заявление о возврате денег. Заявлений уже целая пачка (Дмитрий показал пачку, в которой было несколько десятков листов - прим. ТИА).

Я хочу только одного: докатать всех, выпустить, чтобы не осталось недовольных. К сожалению, это сейчас сделать непросто, так как я даже не знаю, сколько таких брошенных учеников.

У организации большие долги, а я даже не знаю, насколько большие, и кому должны, так как никакие дела мне не были переданы. Буду теперь разбираться. Я хочу сохранить автошколу. Сейчас, в первую очередь, нужно выполнить обязательства по договорам.

А Александр Бакланов,между тем, заключил договор аренды и открыл свой класс на бульваре Радищева. Причем в классе осталось наше имущество: мультимедийная доска, компьютеры, тренажер. Александр Геннадьевич мне сказал, что забрать все это не получится, так как мы должны там за аренду.

Сейчас у меня уже более 40 заявлений от учеников, выяснилось, что некоторые из них переводили плату за обучение на личные карты Александра Бакланова и Светланы Емельяновой. Я надеюсь собрать как можно больше заявлений и с этими документами идти в прокуратуру.