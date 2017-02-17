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В 2017 году в Тверской области лесовосстановительные работы пройдут на площади 17 тыс. гектаров

17 Февраля 2017 15:53
Автор: TIA

На заседании общественного совета при Министерстве лесного хозяйства Тверской области подвели итоги работы отрасли за 2016 год. В прошлом году лесопользователи Тверской области заготовили около 4500 тыс. кубометров древесины, в том числе на арендованных участках — более 3600 тыс. кубометров, сообщает правительство Тверской области

В качестве доходов от использования лесов Тверской области в бюджет региона поступило около 190 млн рублей, в федеральный бюджет — более 576 млн рублей.

Верхневолжье — лидер в ЦФО по площади лесов: зелёные массивы занимают почти 55% площади региона.

Объёмы лесовосстановления в тверском регионе в 2016 году составили 124% от запланированного — более 14 тыс. га. Посадка лесных культур произведена на площади 7,9 тыс. га. По этому направлению Тверская область вошла в десятку регионов Российской Федерации и стала лучшей среди субъектов ЦФО. В 2017 году лесовосстановление планируется провести на площади 17 тыс. га.

По мнению главы региона Игоря Рудени, вместе с лесозаготовкой и лесовосстановлением необходимо развивать технологии переработки заготовленной древесины на территории региона.

- Важно от количественных показателей использования леса перейти к качественным. Выпуск готовой продукции, уплаченные налоги, полученная выручка, созданные рабочие места — это является для нас очень важными базовыми показателями, — считает Губернатор Игорь Руденя.

Один из шагов в решении этой задачи — запуск второй очереди инвестроекта ООО «СТОД» по производству ориентировано-стружечных плит OSB — завода «Талион Арбор», который состоялся 10 февраля в Торжке. Ещё один крупный инвестиционный проект в лесопромышленном комплексе региона — ЗАО «Вышневолоцкий ЛПХ». Это высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке древесины и выпуску продукции для деревянного домостроения. Оба проекта включены в национальный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

 

 

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Метки: лесовосстановительные работы в Тверской области правительтсов тверской области
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    Те, кто немного в теме - знают, что бОльшая часть лесовосстановительных работ выполняется только на бумаге. Спасибо ЕМУ за новый Лесной Кодекс.
    17.02.2017 16:09
    0 | 2
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