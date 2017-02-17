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Участники этнографической автоэкспедиции Glubinushka прокатятся по Тверской области и познакомятся с мастерами-ремесленниками

17 Февраля 2017 15:48
Автор: TIA

 С 18 по 26 февраля проекты «Градусы открытий», «Поколесим» и Dream roads, при поддержке клуба телеканала «Моя планета» и проекта об автотуризме в России АВТО РОДИНА, организуют этнографическую автоэкспедицию Glubinushka по маршруту Москва – Тверь – Осташков – Селигерские деревни – Валдай – Торжок – Кашин – Юрьев-Польский – Ярославль – Кострома – Москва. Этот маршрут затронет Тверскую, Новгородскую, Владимирскую, Ярославскую и Костромскую области.

Участники проекта Glubinushka посетят уникальных мастеров и покажут их современный деревенский и городской быт. В компании экспедиции будет иностранец, через мысли которого будет подан взгляд на старые традиции, но с новой точки зрения: интересной, удивительной и привлекательной. Это молодой парень Ник, житель Лондона, он любит футбол, путешествия и... Россию. Мечтает побывать в русских деревнях и городах и узнать, что такое гусли, чёрная соль, масленица, самовар и баня.

В программе автоэкспедиции – кузнечная мастерская, старинное ткачество, деревянное зодчество, изготовление гуслей и многое другое, включая, конечно же, празднование Масленицы! По итогам экспедиции будет снят документальный фильм.
 
«Градусы открытий» – это команда молодых путешественников, профессиональных географов, которые уже много лет ведут блог о своих путешествиях по России, снимают документальные фильмы и выступают как эксперты на популярных радиостанциях и телеканалах. За их плечами более миллиона километров по территории России, которые они преодолели всевозможным наземным транспортом.

«Поколесим» представляет собой проект, направленный на культурное развитие общества и популяризацию традиционных ремесел малых и коренных народов России. Его участники делают репортажи и снимают документальные фильмы об уникальных людях нашей страны.

Dream roads – проект, занимающийся организацией путешествий и экспедиций различных форматов. Не ограничиваясь пределами нашей родины, но, безусловно, делая на ней акцент, участники проекта составляют маршруты как по России, так и по зарубежью.

График движения экспедиции по дням и городам:

18 февраля. Тверь.
День в мастерской гусляров, а ночёвка в настоящей деревенской избе.
19 февраля. Осташков.
Гость с Туманного Альбиона сможет сыграть в настоящие рюхи не только с чемпионами мира в этом виде спорта, но и с основателями традиции, а также, если повезет, встретится с человеком, который играет в эту игру уже 76 лет!
20 февраля. Селигер.
Проезд по старинным деревянным церквям вокруг озера Селигер, гуляние по озеру и поездки по окрестностям.
21 февраля. Валдай.
В настоящей кузнице опытный мастер своего дела обучит ремеслу и расскажет, откуда взялась традиция.
22 февраля. Торжок.
Искусная работа Торжокских Золотошвей известна во всем мире! В былые времена во всех дворянских усадьбах и барских домах наличие изделий Торжокских мастериц было показателем достатка. Детально познакомимся с этой золотошвейной техникой.
23 февраля. Кашин.
Единственный в стране музей каши откроет все тайны об этом традиционном блюде. Герой поучаствует в приготовлении каши в настоящей русской печи!
24 февраля. Юрьев-Польский.
В деревне Кумино живет уникальный человек, резчик по дереву, который строит огромный деревянный дом. Побываем в его мастерской и посмотрим на то, как работать с деревом.
25 февраля. Ярославль.
Что есть глина? Кусок материи, вырванный из недр Земли, не более. Но в руках настоящего гончара глина оживает, а процесс оживления становится настоящей магией! Побываем в гончарной мастерской.
26 февраля. Празднование Масленицы в Костроме.
27 февраля. Дорога домой.

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Метки: этнографическая автоэкспедиция glubinushka glubinushka автоэкспедиция
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