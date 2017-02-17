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Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

17 Февраля 2017 14:49
Автор: TIA

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Тверская область занимает в этом рейтинге 6 место среди самых буйных регионов России, у нас 3963 больных на 100 000 населения по данным 2015 года.  Нас опережают только Алтайский край,  Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край и Красноярский край

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Метки: психически нездоровые люди в Тверской области рейтинги
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Комментарии (34)

  • jazz-y 
    ... я знал!
    17.02.2017 15:09
    0 | 14

    • Эго 
      Аааа... А у меня до этого были  лишь подозрения, но не уверенность. ) Как здорово, что все мы здесь на ТИА собрались!©
      17.02.2017 17:28
      0 | 2

  • bae99 
    Рейтинги виноваты - с каждым новым - все больше рвет сознание...
    17.02.2017 15:11
    0 | 7

  • Житель подземелья 
    А рейтинг растет)))
    17.02.2017 15:12
    0 | 7

    • Хычник_Ёж 
      И количество наполеонов и наполеончиков!
      17.02.2017 17:45
      0 | 0

  • Krikri 
    Ну хоть в чем то лидируем!
Даешь первое место!
Руденя, поднажми!
    17.02.2017 15:12
    0 | 12

  • Добрая Мышь 
    кто бы сомневался... стоит утром или вечером по пробкам проехать - вот где все психические тусуются
    17.02.2017 15:16
    0 | 7

  • Sedmoy 
    А ещё по СПИДу (помните статья была?  :)
    17.02.2017 15:28
    0 | 5

  • zhzh 
    Не хотим работать мы,
Не пойдем и в школу.
Дайте нам в канун весны
Галоперидолу!
    17.02.2017 15:38
    0 | 7

  • Paul_Moriarty 
    Да-да! Как минимум один и здесь регулярно обитает! Ему везде мерещатся кисели, вата и дамбасы (это что-то вроде маракасов? О_о). Вот только не знаю, обращался он уже за психиатрической помощью или нет. Может ведь, гад такой, еще больше статистику испортить!
    17.02.2017 15:39
    3 | 5

    • kudimov 
      Не сметь обижать Седьмого, профессор!))
      17.02.2017 15:43
      0 | 4

      • Paul_Moriarty 
        Не, про Седьмого я не в курсах. Я про другого товарища, но он тоже с математическим ником. Только не из арифметики, а из геометрии.
        17.02.2017 15:49
        1 | 4

        • kudimov 
          Да я понял про кого, просто Седьмого немного ущипнул)
Не из геометрии, а из линейной алгебры) Стыдно, профессура!
          17.02.2017 15:56
          0 | 4

          • Paul_Moriarty 
            Да щаз! Геометрическое определение: направленный отрезок прямой в евклидовом пространстве или на плоскости, характеризующийся величиной и направлением.
А бывает и в физике, и много где еще. Интересно, наш-то из каких будет?
            17.02.2017 16:05
            1 | 0

            • kudimov 
              В линейной алгебре ХХХХХ  называется элемент линейного пространства, что соответствует общему определению, приведённому ниже. ХХХХХ могут иметь различную природу: направленные отрезки, матрицы, числа, функции и другие, однако все линейные пространства одной размерности изоморфны между собой.
Данным понятием ХХХХ чаще всего пользуются при решении систем линейных алгебраических уравнений
              17.02.2017 16:13
              0 | 0

              • Paul_Moriarty 
                В линейной алгебре применяются, согласен. Но и в геометрии тоже!

ХХХХХ - тот, чье имя нельзя называть! :)
                17.02.2017 16:16
                1 | 3

                • horton 
                  Друзья, вы еще забыли про "ХХХХХ развития" )))
                  17.02.2017 16:25
                  1 | 4

                  • Paul_Moriarty 
                    Для местного ХХХХХ нужна приставка "недо-" перед "развития" :)
                    17.02.2017 16:49
                    1 | 1

                    • BEKTOP 
                      Вот дуракам заняться-то нечем  больше-  " линейная алгебра" , нелинейная . Лишь бы поболтать . 
Но это ладно, не редкость на просторах интернета. 
Но если говорить о Поле или Пауле, то тут все гораздо сложнее. Ну чем не иллюстрация к теме новости? 

Я вот только одного действительно не могу понять. 
Если Поль или Пауль действительно так повернут на ВЕКТОРЕ, что вспоминает о нем даже тогда, когда ВЕКТОР в обсуждении даже не участвует, 
то  зачем (??) в этом случае выражаться так иносказательно и путанно, тем более, что знаний - то для этого явно не хватает , и автор не может даже корректно зашифровать ник, который он имеет ввиду. Ники-то анонимные! Так говоря прямо, что хочешь сказать? Ум хотел показать, которого нет?
Зачем умничать, когда знаний и тем более ума для этого нет?
Вот почему нельзя написать прямо, если ты повернут на этом вопросе? Расскажите о том , что вас волнует откровенно, расскройте свои переживания, так вам легче смогут  помочь.
Но если вы будете и дальше выражаться так же путанно и достаточно плоскоиносказательно, то вам труднее будет помочь .
                      17.02.2017 18:33
                      0 | 1

                    • Sedmoy 
                      Они тебе все завидуют,  Вектор.  У тебя умища  как у Карла М.,  а у них как... у них как...  в общем меньше у них гораздо.  :)  Пиши исчо. Всегда тебя читаю с удовольствием.  Правда не всегда всего, :))  но мне достаточно и абзаца...  Я же тоже...    не глупый тоже,  в общем.  :)
                      17.02.2017 18:45
                      0 | 0

                • bae99 
                  Я с математикой не очень... Умножать только умею и складывать... Делить и отнимать не люблю. 
Как говорил мой препод по вышеуказанной дисциплине - Умножить - это умно жить....

Но из геометрии знаю что ХХХХХХ бывает разный. вон у нашего верхнего, что не прямая линия то новый ХХХХХХ....
                  17.02.2017 16:28
                  0 | 4

            • Хычник_Ёж 
              Этот да....без успокоительного нельзя ему писать!
              17.02.2017 17:46
              0 | 0

        • horton 
          "...у нас 3963 больных на 100 000 населения..." - то есть почти каждый 25-й...
А так как на ТИА комментаторов намного больше, то, пожалуй, озвученный Полем минимум будет другим...)))
          17.02.2017 15:59
          0 | 5

          • Dobry кrtek 
            А представьте себе, что творится "в коридорах власти"...Нами руководят дефективные ( по А.В. )!
            17.02.2017 16:04
            0 | 7

            • vepr76 
              Крот, ничего про Ветерана с Бертраном не слышно? Я уже беспокоиться начал.
              17.02.2017 16:18
              0 | 3

  • DenBlldenn 
    Как говорится, нет здоровых, есть необследованные.
Статистика означает что у нас выявляемость хорошая)) в остальных регионах они необследованные по улицам бегают
    17.02.2017 15:43
    0 | 9

  • Mitrij 
    Товарищи комментаторы, нас раскрыли. Смысла соблюдать конспирацию больше нет.
    17.02.2017 15:46
    0 | 14

    • Житель подземелья 
      я живым не дамся!!!
      17.02.2017 15:58
      0 | 10

      • Mitrij 
        Лёня, вас никто живым брать не собирается.
        17.02.2017 16:49
        0 | 8

        • Uylo_Yobannen 
          Нормально так обнадёжил...
          17.02.2017 17:09
          0 | 5

          • Mitrij 
            Таки да. Надо нести добро и радость человекам...
            17.02.2017 17:11
            0 | 2

        • Житель подземелья 
          Лучше погибель, чем пытка телевизором!!!
          17.02.2017 17:22
          0 | 3

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Так-то область нормальная. Это всякие СелигЕРские шабаши статистику портят. :)
    17.02.2017 17:15
    0 | 4

  • BEKTOP 
    1Все зависит от умения подавать информацию. 
Зарегистрировано больше больных в Тверской области? Хорошо это или плохо? Смотря как подать. 
Можно ведь дать заголовок, например, что в "Тверской области улучшилась выявляемость психических заболеваний".
"Повысилось качество и доступность для населения психиатрической помощи", и это все дает свои результаты. Тогда рейтинг губернатора может еще вырасти.
А если писать про то, что стало больше психбольных, больных СПИДом и т.п., и сделать из этого "неправильные" выводы, то рейтинг может и упасть. 
Поэтому давайте будем рассматривать рост количества психбольных как очередные достижения здравоохранения и стабильности в целом. Думаю, так будет патриотичнее.
Так что в-общем алгоритм такой:
1) психически больных в Тверской области стало меньше- это хорошо. Значит, лучше стали лечить и улучшилась психологическая обстановка в ьбласти;
2) психически больных стало больше- значит, это тоже хорошо. Лучше стало здравоохранение, медпомощь стала доступнее, за счет улучшения  организации повысилась выявляемость ,  и так далее. Короче, реформа  здравоохранения приносит свои плоды.
Поэтому если правильно подать материал и сделать нужные выводы, то свои дивиденды можно извлечь не только из факта сокращения количество больных, но не менее успешно и из факта роста их количества.
    17.02.2017 18:32
    0 | 0
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