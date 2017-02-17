Тверская область в лидерах по количеству психически нездоровых людей

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Минздрав и главный психиатрический институт страны — Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского — предоставили Лайфу статистику о душевном здоровье россиян. Речь идёт о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

Тверская область занимает в этом рейтинге 6 место среди самых буйных регионов России, у нас 3963 больных на 100 000 населения по данным 2015 года. Нас опережают только Алтайский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край и Красноярский край