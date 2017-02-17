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В Тверской области разрабатывают туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу-2018

17 Февраля 2017 14:17
Автор: TIA

Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные события чемпионата. По мнению Министра туризма Ивана Егорова, ценовая политика местных отелей и ресторанов выгодно отличается от столичных заведений и будет привлекательна для гостей. Кроме того, в Твери и за ее пределами много достопримечательностей, которые будет интересно посетить болельщикам и спортсменам, сообщает Правительство Тверской области

Сейчас отраслевым Министерством разрабатываются типовые маршруты «День в Твери» для гостей и участников чемпионата. Летом регион представит свои предложения на съезде туроператов, задействованных в проведении чемпионата.

- Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Туризм - очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса, - считает Губернатор Игорь Руденя.

 

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Метки: туризм чемпионат мира по футболу тверская область
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Комментарии (11)

  • kudimov 
    Такие маршруты давно проложены - Октябрьская ж/д и М10 (М11)
Мимо Твери с песней, на футбол.
    17.02.2017 14:33
    0 | 11

  • vorobjaninoff 
    Назвать туристический маршрут "По следам былой футбольной роскоши" и заехать, например, в Спирово... А что, пусть басурманы оценят как было и как стало!
    17.02.2017 14:37
    0 | 4

  • BARBAdos 
    туристическая роль Твери - заехать посцать, ну накрайняк переночевать...

Руденя, неужто ты не понял еще? Даю тебе наводку: строй больше саун и массажных кабинетов, обеспечивай господдержку данных видов бизнеса (компенсация %% по кредиту, налоговые каникулы, коммуналка в рассрочку) - и будет тебе туристический поток, новые рабочие места и инвестиционная привлекательность!
    17.02.2017 14:53
    0 | 3

  • Житель подземелья 
    Хотелось бы чего-нибудь хорошего написать, но окромя отточий ничего больше путного из головы не лезет.... Какая, нах, Тверь и ЧМ-2018? Цены ниже? Согласен, но до Москвы 2 часа на Ласточке, про Питер умолчу. И далее по списку. Вот Подмосковье может и оттопчется на данной полянке, тот же Клин например или Химки какие-нибудь, короче час на электричке от вокзала/станции метро, а Тверь увы, мимо...
    17.02.2017 15:10
    0 | 5

  • MikeH 
    Заявка
на поставку столь же годной и улетной травы.
Подпись: я.
    17.02.2017 15:21
    0 | 2

  • vorobjaninoff 
    Сейчас отраслевым Министерством разрабатываются типовые маршруты «День в Твери» для гостей и участников чемпионата.
______________
В городах, принимающих Чемпионат, и своих ужасов хватает.
    17.02.2017 15:31
    0 | 2

  • arcadi007 
    Конаково-Завидово, что еще можно разрабатывать?
    17.02.2017 15:37
    0 | 2

  • Aleks VVV 
    Ну всё, цены будут бешеные! Обязательно нужно сделать экскурсию через Рамешки, через Толмачи и в Лихославль, а там на Спирово лесом, потом заезд в Бологое и окрестности, вот тут у гостей будет полный шок! Ну и не плохо покатать по Торжокскому району, в самую глушь!
    17.02.2017 15:52
    0 | 4

    • vorobjaninoff 
      Не шок, а альтернативная культурная программа "Один день в Тверской области" (для тех, кому надоест месяц шляться по дворам городов-хозяев чемпионата).
      17.02.2017 16:06
      0 | 3

  • Virtue_to_Vice 
    Все просто: нет матчей - нет дивидендов.
    17.02.2017 17:11
    0 | 0

  • VladislaV 
    Как уже кто-то тут подмечал, разговоры про "выгодное расположение между Питером и Москвой" идут уже очень давно, но проку от этого мало.
    17.02.2017 17:39
    0 | 1
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