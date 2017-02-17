В Тверской области разрабатывают туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу-2018

Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные события чемпионата. По мнению Министра туризма Ивана Егорова, ценовая политика местных отелей и ресторанов выгодно отличается от столичных заведений и будет привлекательна для гостей. Кроме того, в Твери и за ее пределами много достопримечательностей, которые будет интересно посетить болельщикам и спортсменам, сообщает Правительство Тверской области

Тверская область планирует использовать свое выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом, где будут происходить основные события чемпионата. По мнению Министра туризма Ивана Егорова, ценовая политика местных отелей и ресторанов выгодно отличается от столичных заведений и будет привлекательна для гостей. Кроме того, в Твери и за ее пределами много достопримечательностей, которые будет интересно посетить болельщикам и спортсменам, сообщает Правительство Тверской области

Сейчас отраслевым Министерством разрабатываются типовые маршруты «День в Твери» для гостей и участников чемпионата. Летом регион представит свои предложения на съезде туроператов, задействованных в проведении чемпионата.

- Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Туризм - очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса, - считает Губернатор Игорь Руденя.