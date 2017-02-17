Во Ржеве на плодоовощной базе хранили более 600 кг санкционных груш и томатов

16 февраля сотрудники Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на плодоовощной базе во Ржеве.

16 февраля сотрудники Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на плодоовощной базе во Ржеве.

Выяснилось, что на базе хранятся свежие томаты из Турции, общим весом 360 кг, а также 304 килограмма польских груш. Как сообщает ведомство, согласно Указу Президента плодоовощная продукция из этих стран запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

В отношении данной продукции, общим весом 664 кг, приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

А в Удомле торговали санкционными помидорами, говорится в пресс-релизе Россельхознадзора. С прилавков изъяли 240 кг турецких томатов.