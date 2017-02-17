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Во Ржеве на плодоовощной базе хранили более 600 кг санкционных груш и томатов

17 Февраля 2017 13:44
Автор: TIA

16 февраля сотрудники Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провели рейд на плодоовощной базе во Ржеве.

Выяснилось, что на базе хранятся свежие томаты из Турции, общим весом 360 кг, а также 304 килограмма польских груш. Как сообщает ведомство, согласно Указу Президента плодоовощная продукция из этих стран запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации.

В отношении данной продукции, общим весом 664 кг, приняты меры в соответствии с законодательством РФ.

А в Удомле торговали санкционными помидорами, говорится в пресс-релизе Россельхознадзора. С прилавков изъяли 240 кг турецких томатов.

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Метки: санкционные продукты санкционные овощи санкционные фрукты санкции
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Комментарии (4)

  • pessimist 
    Ну, прямо как ежедневная сводка Совинформбюро. Очередная победа в войне с томатами и грушами. "В течение последних суток в результате упорных наступательных боев наши войска освободили от врага важный стратегический центр, Ржевскую овощебазу, противник понес значительные потери в живой силе и томатном соке, захвачены большие трофеи. Наступление продолжается".
    17.02.2017 13:56
    0 | 12

  • Partisan 
    +
    Прикрепленные изображения:
    17.02.2017 14:07
    0 | 4

  • lisikmobil 
    а тем временем в 
Иваново
судят 70-летнюю пенсионерку за то, что она от голода украла
хлеб и несколько пакетиков чая.
    17.02.2017 14:38
    1 | 5

    • Добрая Мышь 
      ну что за вброс галимый??? из той же серии: 
Я обычный охранник в супермаркете. Практически каждый из вас видит меня или таких же, как я около выхода из магазина. Стоишь себе целый день около касс, всматриваешься стеклянными глазами в неисчерпаемый поток покупателей, думая о чем-то совсем отрешенном. Ноги затекают, коленные чашечки болят в суставах. Но сейчас не об этом.

Эта история случилась вчера. Был обычный рядовой день. Нас сменяют каждые два часа, на полчаса для отдыха. Вот достаиваю очередную пару часов. Мне оставалось всего 15 минут, как рация прошипела тревожным сигналом. За день мы задерживаем стабильно человек десять, и это был просто очередной случай.

— Восьмой-первому!
— Первый-восьмому!
— Дед сейчас выходит на третью кассу. Досмотрите!
— Принял.

Привычно отхожу от третьей кассы, и даже якобы не смотрю на нее, дабы не спугнуть вора. У нас ведь тоже есть свои нормы, которые мы должны выполнять. Цель охраны стоит не в уменьшении количества краж, а в задержании как можно большего количества воров. Тогда и премию выпишут, и по головке погладят. Стою, в общем, жду. Дед рассчитывается за пачку макарон самых дешевых и начинает идти к выходу. Тут я иду на пересечение.

— Здравствуйте! Пройдемте со мной, — дедушка явно занервничал. Рука, держащая самодельную трость из сухой ветки, непроизвольно дрожала.
— Не надо, внучёк! Отпусти, прошу, я не много! Я оставлю всё, что взял около выхода. Отнесешь потом в зал.

Я навидался всякой наглости, но деда было откровенно жаль. С другой стороны, мне об этом дедушке сообщили из помещения с камерами, поэтому отпустить я его не имею права.
— Пройдемте, или я буду вынужден применить силу, — на самом деле, мы не имеем права силой тащить вора. Даже пальцем по закону не имеем права к нему прикасаться, но как задерживать тогда людей, если они отказываются идти на досмотр?

Дедушка понял, что упираться ему не стоит и прошел вместе со мной в комнату для досмотра.

— Выкладывай!
Дед сам достал из внутреннего кармана все украденное, и у меня возникло легкое недоумение. Обычно воры таскают дорогой элитный алкоголь, шоколадные батончики, красную икру если кража была совершена с целью продажи. Реже воруют парфюмерию и одежду. Если "ради еды", обычно тащат колбасы, сыры. Но здесь было совсем иное. Из кармана дед извлек два яйца, луковицу, пачку недорогого масла и два плавленных сырка. Немного опешив, я провел неприятную процедуру досмотра, и убедившись, что ничего больше нет, вызвал по рации тех, кто заполняет протоколы.

— ФИО?
— Семенов Иван Никифорович, — обреченно отвечал дед.
— Дата рождения?
— 04.02.36.
— Где работаете?
— Пенсионер я.
— Почему совершили кражу?
— Голодаю я. Работал раньше сторожем на стоянке, но сократили. Старый уже, говорят. А пенсии всего три тыщи плотют. Отдаю из них две за квартиру. А жить то за что? Вот, макарон на последние 13 рублей взял. Через неделю пенсия, а макарон этих на два раза покушать хватит.
— Ранее кражи совершали?
— Нет, Боже упаси. Как же стыдно то, батюшки, — у края глаза образовалась капля, которая украдкой незаметно спала на кафель. Дед все равно держался, хотя ему было ой как стыдно.

Я думал, что контролер сжалится и отпустит старика. Что с него взять то? Но контролер был черств.

Вы должны оплатить штраф в двадцатикратном размере. Так как яйца у нас поштучно не продаются, то считаем десяток по 67 рублей. Лук, так уж и быть, посчитаем отдельно — 6 рублей. Что тут еще? Масло по 59 рублей и два сырка по 13 рублей. Итого 158 рублей. Умножаем на двадцать — 3160 рублей. Готовы сейчас оплатить на месте у администратора или вызываем полицию?

— Откуда же такие деньги, внучек! Если бы у меня была бы эта двадцатая часть, то я бы и так оплатил.
— Тогда вызываем наряд. Пусть оформляют административку.

Деда закрыли в комнате одного, контролер вызвал наряд, а я отправился снова на кассы. По дороге спрашиваю у начальника:
— Ну чего не отпустил его? Жалко ведь деда!
— Жалко у пчелки, мой друг, а у нас месячные планы!

Далее приехали менты. Долго отчитывали деда, грозили ему тюрьмой на старости лет. Затем оформили протокол. Теперь пенсию в конце недели ему ждать не стоит.

Жаль таких людей. Они родились во время голода. Их лишили детства. А теперь и в старости нет им покоя. Кстати, уже после его ухода обнаружил на протоколе его дату рождения. В этот день дед праздновал свой юбилей. 80 лет! Подумать только отпраздновать свое восьмидесятилетие, с ворованной луковицей в камере для досмотра! Полдня дед провел из своего Дня Рождения там, а затем потопал домой кушать дешевые макароны без масла.

И это в 21 веке! В стране, где за кражу пяти миллиардов из госбюджета дают условный срок. Системе старики — обуза! Государство умышленно убивает обычных людей себе в угоду. Таких Иванов Никифоровичей умрет тысячу человек — в бюджете появится еще 3 ляма средств, которые разойдутся по карманам власть имущих! Я ненавижу это государство, и мне противно, что я являюсь обычным зубчиком в одной из шестеренок, как и все из вас.

***
Уверен, что до этого места прочитал далеко не каждый. И появятся люди, осуждающие то, что написано выше, или же наоборот, сочувствующие дедушке. Раскроем карты — вы только что прочитали вброс. Какие чувства вы испытали? Конечно негативные. Что может быть позитивного в этой истории? Да ничего! В этом и цель всех вбросов — посеять в умах людей протестные настроения, повернуть ваше мышление в ту сторону, в которую удобно чтобы вы думали для тех, кто этот вброс написал.

С чего я взял, что это вброс? Потому как сам его придумал. Для чего? Для того, чтобы показать, насколько легко управлять мышлением толпы. Я занимаюсь давно копирайтингом, пишу статьи на заказ. Во всех, как мне кажется, СМИ работают люди, генерирующие подобные истории для управления сознанием людей.

Все СМИ принадлежат политикам. Потому все, что вам вещают, тем или иным образом ведет ваше мышление в нужное для них русло. Также, они достаточно плотно работают с интернетом, выдумывая подобные истории.

Вкупе эти истории создадут в головах людей образ государства или оппозиции как врага. Это зависит от того, чьи копирайтеры окажутся более профессиональными.

Для того, чтобы сохранить личность, следует замечать, когда вами начинают манипулировать, нужно определять вбросы, и научиться давать отпор информатакам на ваш мозг.

Признаки вброса:
1. Эмоции. Через эмоции легче всего передать идею и посадить ее в ваших душах. Если сообщение в СМИ пытается передать эмоции(негатив или позитив), следует уже готовиться к тому, что вас зомбируют.
2. Мало конкретики. Задавайте в комментариях уточняющие вопросы. В каком городе это случилось? В каком конкретно магазине? Из какого райотдела полиции прибыл наряд? Какой реестровый номер этого дела? Где можно найти самого деда?
Эти вопросы поставят в тупик того, кто сделал вброс. Он или начнет вилять и путаться или будет просто игнорировать подобные вопросы.
3. Эпитеты и нехарактерные словообороты. Профессиональные копирайтеры на вес золота, поэтому нередко для создания таких фейков пускают совсем неопытных людей. И в статьях и сюжетах появляются такие формы как: "Повисла гнетущая, грузная тишина, которая буквально давила на грудную клетку" Такие фразы характерны для ХУДОЖЕСТВЕННОГО произведения, и, по законам жанра, не должны присутствовать в публицистике. Также, нехарактерные для людей черты характера и нетипичность поведения. В данной истории таким примером является контролер. Согласитесь, что в реальной жизни ситуация повернулась бы таким образом в одном из тысячи случаев.
4. Определения
Также, следует уделить внимание определениям. 
Пример:
"Власть города не станет чинить дороги в этом году. В ведомстве отметили, что на починку дорог им не выделили средств" или "Преступная власть города не станет чинить дороги в этом году. Они сослались на нехватку денежных средств." Определение "преступная" уже является простейшей манипуляцией, делающая вывод за вас.
5. Фразы, убеждающие вас в том, что это правда. "Сам бы не поверил, если бы не увидел", "Это давно всем известно", "Все знают", "Ни для кого не секрет". Эти фразы показывают то, что автор считает, что вы ему можете не поверить. И это не удивительно, ведь он знает, что врёт.
      17.02.2017 17:15
      0 | 1
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