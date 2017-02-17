В Твери на Масленицу откроются стилизованные ярмарки

Ярмарки, на которых можно будет купить блины и традиционные сувениры, будут работать в Твери, на улице Новоторжская и в Городском саду. Торговые домики украсят в стиле «Русской околицы» как внутри, так и снаружи.

Ярмарки, на которых можно будет купить блины и традиционные сувениры, будут работать в Твери, на улице Новоторжская и в Городском саду.

На данный момент в Горсаду идёт монтаж семи домиков, в которых будут торговать. Их украсят в стиле «Русской околицы» как внутри, так и снаружи. Организаторы обещают, что домики приобретут вид традиционных избушек с занавесками и глиняными горшками в качестве украшений.

Кроме того, рядом с ярмаркой смонтируют изгородь и прочие атрибуты сельской жизни. В проходах между домиками установят деревянные столы. За ними посетители смогут съесть блины, пирожки или колбаски, которые будут готовить в жаровне, размещённой поблизости. Также в продаже будет чай, приготовленный в самоварах, керамическая посуда ручной работы, мармелад, мясная и молочная продукция. Рядом с ярмаркой будет работать анимация – ведущие в национальных костюмах проведут традиционные игры. Ярмарка будет работать с 23 по 26 февраля с 10 до 17 часов.

Также продолжит работу ярмарка на Тверской площади около цирка, однако перед Масленицей изменится стилизация и ассортимент товаров. Так, в продаже будут блины, выпечка и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, молочная и мясная продукция, мёд и сувениры. Домики также будут украшены в соответствии с тематикой праздника.

Ярмарка на улице Новоторжская будет работать с 18 по 26 февраля с 10 до 19 часов.