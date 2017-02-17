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В Твери на Масленицу откроются стилизованные ярмарки

В Твери на Масленицу откроются стилизованные ярмарки - ТИА
17 Февраля 2017 12:12
Автор: TIA

Фоторепортаж

Ярмарки, на которых можно будет купить блины и традиционные сувениры, будут работать в Твери, на улице Новоторжская и в Городском саду.

На данный момент в Горсаду идёт монтаж семи домиков, в которых будут торговать. Их украсят в стиле «Русской околицы» как внутри, так и снаружи. Организаторы обещают, что домики приобретут вид традиционных избушек с занавесками и глиняными горшками в качестве украшений.

Кроме того, рядом с ярмаркой смонтируют изгородь и прочие атрибуты сельской жизни. В проходах между домиками установят деревянные столы. За ними посетители смогут съесть блины, пирожки или колбаски, которые будут готовить в жаровне, размещённой поблизости. Также в продаже будет чай, приготовленный в самоварах, керамическая посуда ручной работы, мармелад, мясная и молочная продукция. Рядом с ярмаркой будет работать анимация – ведущие в национальных костюмах  проведут традиционные игры. Ярмарка будет работать с 23 по 26 февраля с 10 до 17 часов.

Также продолжит работу ярмарка на Тверской площади около цирка, однако перед Масленицей изменится стилизация и ассортимент товаров. Так, в продаже будут блины, выпечка и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, молочная и мясная продукция, мёд и сувениры. Домики также будут украшены в соответствии с тематикой праздника.

Ярмарка на улице Новоторжская будет работать с 18 по 26 февраля с 10 до 19 часов.

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Метки: ярмарки масленица ярмарка в твери ярмарка в горсаду блины на масленицу
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Комментарии (3)

  • arcadi007 
    Ма́сленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели (иногда трёх дней) перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. 
В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста.
Гвлавные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у русских — обязательно блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники и колодка.
 В дохристианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равноденствию, которое у многих народов является началом нового года.
Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что является отголоском архаичного умирающего и воскресающего божества.
Масленичная неделя. Понедельник — встреча.Вторник — заигрыши. Среда — лакомка. Четверг — разгул. Пятница — тёщины вечёрки. Суббота — золовкины посиделки. Воскресенье — проводы.
    17.02.2017 13:14
    0 | 0

    • antiER 
      А как же шашлык, шаурма и пицца?
      17.02.2017 17:55
      0 | 0

  • Aleks VVV 
    Спасибо что хоть что то делается для народа!
    17.02.2017 15:46
    0 | 0
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