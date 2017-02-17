"В Тверской области СОЗДАДУТ многофункциональный центр для бизнеса

Тверской области выделили субсидию из федерального бюджета на создание многофункционального центра (МФЦ) для бизнеса. Вопрос обсуждали на заседании Бюджетной комиссии в региональном Правительстве.

Тверской области выделили субсидию из федерального бюджета на создание многофункционального центра (МФЦ) для бизнеса. Вопрос обсуждали на заседании Бюджетной комиссии в региональном Правительстве.

Тверскому региону по итогам конкурса, который прошел в Министерстве экономического развития РФ, выделено 9 млн рублей.

МФЦ для бизнеса – проект, который развивается в регионах при федеральной поддержке и предполагает создание офисов для обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме государственных и муниципальных, в офисах предоставляются услуги банков, страховых компаний, ресурсоснабжающих и других организаций, осуществляющих поддержку бизнеса. Таким образом, все услуги, востребованные у предпринимателей, концентрируются в одном учреждении.

Предприниматели уже могут получить на базе МФЦ Тверской области более 100 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Всего в регионе действуют 33 филиала и 15 территориально обособленных структурных подразделений многофункционального центра.