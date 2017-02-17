Как распознать, что твой ребёнок подсел на наркотики и избежать этой беды?!

Специалисты едины во мнении: причины склонности к наркомании разнообразны, и, прежде всего, они коренятся в индивидуальных особенностях человека, которые формируются в процессе воспитания в семье с самого раннего детства. Вот наиболее общие рекомендации по предупреждению наркомании у детей.

Специалисты едины во мнении: причины склонности к наркомании разнообразны, и, прежде всего, они коренятся в индивидуальных особенностях человека, которые формируются в процессе воспитания в семье с самого раннего детства. Вот наиболее общие рекомендации по предупреждению наркомании у детей.

Во-первых, необходимо стремиться к поддержанию здоровых взаимоотношений в семье. Доверие, принятие, уважение, поддержка – это то, что дает каждому члену семьи опору и возможность устоять в сложных жизненных ситуациях. Они не возникают сами собой, а являются результатом обучения.

Во-вторых, приветствуется воспитание лидерских качеств у ребенка. Это дает возможность противостоять влиянию, оказываемому извне, и отстаивать собственную позицию.

В-третьих, необходимо обеспечить досуг подростка: спорт, хобби, общение по интересам и т. п. Если человек самореализуется и достигает определенных результатов, его самооценка повышается, появляется уверенность в себе. К тому же, заинтересованный, целеустремленный человек не страдает скукой и не защищается от нее опьянением.

В-четвертых, превосходно, когда в семье есть общие интересные занятия и увлечения. Влияния сверстников все равно не избежать, но если в дружной семье есть интересное общение и общие цели, ее ценности перевесят деструктивные (разрушающие) ценности уличного окружения.

В-пятых, важно проявлять внимание к окружению подростка: личное знакомство с друзьями, знание условий их жизни, интересов, событий. Порою, это довольно сложно осуществить, не прибегая к сверх контролю. Знание обстоятельств его личной жизни возможно только при условии взаимного доверия членов семьи. При наличии в окружении ребенка лиц, употребляющих наркотики, лучше всего, если они будут под любыми предлогами удалены из круга общения подростка: слишком велика вероятность «заражения».

В-шестых, никто не отменял ценность психологической грамотности и навыков, позволяющих конструктивно и своевременно разрешать проблемы и конфликты. Неблагополучное психологическое состояние может накапливаться подспудно, если проблемы и конфликты, которые вполне естественно возникают в жизни каждого человека, не будут вовремя разрешаться. В таком случае желание разрядки может привести к употреблению наркотических веществ.

И наконец, четко выраженное отрицательное отношение к наркотикам со стороны всех членов семьи. Это мнение должно проявляться в каждом случае, когда заходит речь об употреблении наркотиков и косвенно при обсуждении жизненных ситуаций, фильмов и т. д. Вряд ли помогут специальные нотации. Это мнение должно выражаться прямо по случаю и подразумеваться во всей линии поведения членов семьи. Естественно, что информация о наркотиках и их губительных последствиях должна быть правдивой и достоверной.

К признакам употребления психоактивных веществ у детей и подростков можно отнести следующие:

- Частое и долгое отсутствие дома, избегание участия в семейных делах,

-​ Изменение круга общения,

​- «Конспиративные» разговоры по телефону,

-​ Охлаждение интереса к прежним увлечениям, учебе,

- Частая раздражительность, вспыльчивость,

​- Нарастание эгоизма, лживости,

- Немотивированное изменение самочувствия и активности,

​ - Финансовые трудности: частые просьбы денег без убедительного объяснения причин, исчезновение денег и вещей из дома,

-​ Изменение внешнего облика: неопрятность, специфический запах от одежды, обнаружение специальных устройств и химических препаратов в личных вещах,

-​ Признаки алкогольного или наркотического опьянения (изменения цвета кожных покровов, диаметра зрачков, нечеткость речи, нарушение координации движений),

-​ Положительные результаты анализов на содержание ПАВ с помощью тест-полосок.

В регионе наркологическая помощь, в том числе анонимно, оказывается в Тверском областном клиническом наркологическом диспансере. При подозрении у родителей, что их ребенок употребляет какие-то вещества или курит, необходимо обратиться к специалисту психиатру-наркологу (Перекопский пер., д.13), можно записаться по тел.8 (4822) 55-51-95). Узнать подробнее о медицинской помощи, оказываемой в диспансере, получить телефонную консультацию специалиста можно по телефонам поддержки 8 (4822) 55-95-90, 8 (4822) 55-51-95.

Все консультации в наркологическом диспансере бесплатные. Лечение тоже проводится на бюджетной основе. Для зависимых лиц и их близких проводятся консультации клинических психологов, психокоррекция и психотерапия, стационарная и амбулаторная реабилитация.

Добавим, что в районах Тверской области функционируют наркологические кабинеты. При отсутствии специалиста психиатра-нарколога, можно обратиться в рядом расположенный район или непосредственно в Тверской областной клинический наркологический диспансер. Направления на консультацию не требуется. С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.