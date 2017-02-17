В Тверской области суд наказал водителя, сбившего инвалида-колясочника

37-летний житель Спировского района признан виновным в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

37-летний житель Спировского района признан виновным в совершении преступления «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

28 декабря 2015 года около 17 часов подсудимый, управляя автомобилем марки ВАЗ-2121, ехал по улице Красноармейская в поселке Спирово. Он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на инвалида 1 группы. Мужчина передвигался по краю проезжей части в кресле-коляске.

Спировским районным судом подсудимый признан виновным и с учетом мнения государственного обвинителя, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 год 6 месяцев. Также суд назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.