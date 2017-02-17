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Объявлен в розыск уроженец Армении, осужденный за дачу взятки должностному лицу и не выплативший штраф

17 Февраля 2017 10:53
Автор: TIA

Мхитарян Аваг Спартакович, 19.01.1979 года рождения, объявлен в розыск, об этом сообщает УФССП России по Тверской области.

На уроженца Армении заведено разыскное дело, так как он уклоняется от исполнения решения суда.

Аваг Спартакович обязан выплатить штраф в доход государства, за совершение преступления, предусмотренного ст. 291 ч.3 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Должник извещен о наличии  вступившего в законную силу судебного решения,  но скрывается  от судебных приставов, не проживает по месту регистрации, а также не является в отдел судебных приставов.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;

– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;

– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.

Конфиденциальность любой информации и сведений о месте нахождения должника гарантируется. 

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Метки: уклонение от уплаты штрафа розыск разыскивается должник
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Комментарии (2)

  • pessimist 
    Мхитарян. Фотка очень выразительная. Но у Макаряна все равно лучше была.
    17.02.2017 12:10
    0 | 1

  • arcadi007 
    Должностное лицо взятку таки взяло.
И, судя по всему, предложило взяткодателю бежать.
Нет давателя - нет и брателя. Гы-гы.
    17.02.2017 12:49
    0 | 2
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