Объявлен в розыск уроженец Армении, осужденный за дачу взятки должностному лицу и не выплативший штраф

Мхитарян Аваг Спартакович, 19.01.1979 года рождения, объявлен в розыск, об этом сообщает УФССП России по Тверской области.
На уроженца Армении заведено разыскное дело, так как он уклоняется от исполнения решения суда.
Аваг Спартакович обязан выплатить штраф в доход государства, за совершение преступления, предусмотренного ст. 291 ч.3 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Должник извещен о наличии вступившего в законную силу судебного решения, но скрывается от судебных приставов, не проживает по месту регистрации, а также не является в отдел судебных приставов.
УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить по одному из телефонов:
– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;
– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;
– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.
Конфиденциальность любой информации и сведений о месте нахождения должника гарантируется.
Комментарии (2)
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arcadi007
17.02.2017 12:49
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