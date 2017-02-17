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В Тверской картинной галерее пройдёт моноспектакль "Станционный смотритель"

17 Февраля 2017 10:05
Автор: TIA

Тверская картинная галерея и студия "Знаки сезонников" приглашают на моноспектакль Лёши Зинатулина "Станционный смотритель" из новой музейно-театральной программы "А.П."

«Станционный смотритель» – вторая из «Повестей Белкина», написанная Пушкиным в Болдино. История Самсона Вырина и его «блудной» дочери Дуни волнует не одно поколение читателей, исследователей и художников. В этот раз зрителей ожидает поиск ответов на философские вопросы, им предстоит разрешить конфликт памяти и забвения, довольного самолюбия и подлинной любви, роковых ошибок и раскаяния. Эти противоречия сливаются в единое трагическое целое. В центре постановки студии «Знаки сезонников» вопрос: главный герой – диктатор или мученик? Ответы у каждого персонажа свои, как у главных героев, так и у эпизодических.

По традиции спектакль будет предварён показом произведений искусства из собрания Тверской областной картинной галереи. Небольшая экскурсия позволит зрителям глубже погрузиться в быт и повседневность XIX века, что поможет понять мотивы поведения героев, раскрыть философский подтекст повести Пушкина.

Спектакль состоится 18 февраля в 16.00 по адресу: ул. Советская, д. 3, Восточная башня Тверского императорского дворца.

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Метки: тверская картинная галерея студия «знаки сезонников» лёша зинатулин моноспектакль Станционный смотритель
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