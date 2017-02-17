ПАО «МРСК Центра» проведет в Твери турнир по хоккею с шайбой

21 и 22 февраля в тверском спортивном комплексе «Юбилейный» состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных корпоративных состязаний – Четвертый хоккейный турнир ПАО «МРСК Центра», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

21 и 22 февраля в тверском спортивном комплексе «Юбилейный» состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных корпоративных состязаний – Четвертый хоккейный турнир ПАО «МРСК Центра», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

На лед выйдут команды крупнейшей электросетевой компании Центральной России. Участниками турнира станут филиалы Твери, Липецка, Белгорода, Курска, Орла, Ярославля и исполнительного аппарата «МРСК Центра». Также вызов приняла сборная команда ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Игры будут проводиться по круговой системе, а состав команд участников в группах определит жеребьевка.

Торжественное открытие мероприятия начнется 21 февраля в 12.20 мин. Финальные игры, закрытие турнира и награждение победителей состоятся 22 февраля. Праздничное мероприятие будет сопровождаться выступлениями фигуристов и творческих коллективов города.

Приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни, азартной игры и ярких впечатлений поддержать всех участников турнира и получить заряд эмоций и хорошего настроения.