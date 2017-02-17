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В Твери демонтируют десятки нестационарных объектов на проспекте Чайковского

16 Февраля 2017 17:46
Автор: TIA

15 февраля администрация Твери объявила на своём сайте о сносе десятков нестационарных торговых объектов и бытовок у дома 21 по проспекту Чайковского. Владельцам предложили добровольно демонтировать бытовки и контейнеры и привести место, на котором они стояли, в течение двух месяцев.

По сообщению городских властей, нестационарные объекты в этом месте были установлены неправомерно, в связи с чем и было принято решение об их демонтаже. Земельный участок частично находится в муниципальной собственности. Факт наличия на нем НТО, владельцы которых не установлены, а содержание – неизвестно, не только противоречит законодательству – на данной территории не предусмотрена организация торговли, - но и создает угрозу безопасности местных жителей.

Демонтаж объектов на проспекте Чайковского будет произведен в контексте политики наведения порядка в сфере потребительского рынка, которую реализует муниципалитет. Жители Твери достойны получать услуги цивилизованной торговли высокого качества, поэтому незаконно действующие объекты потребительского рынка должны постепенно исчезнуть с городских улиц. 

В ряде случаев владельцы нелегитимных НТО самостоятельно предпринимают меры по демонтажу объектов. Так, за последнее время были демонтированы НТО на улице Орджоникидзе, проспекте Чайковского (трамвайная остановка «Спортивный переулок»), у дома №12А на бульваре Гусева.

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Метки: нестационарные торговые объекты незаконно размещённые объекты объекты нто в твери администрация твери
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Комментарии (3)

  • Andrevna 
    В районе дома №21, т.е.рядом с "Кульком", земельный участок, на котором находятся (или уже находились?) пара ларьков и небольшой магазинчик, как раз и предназначен под торговлю. Кому интересно, есть такая Публичная кадастровая карта, на которой можно найти любой земельный участок, конкретно данный - по номеру - 69:40:0400082:1516. Кстати, овощной магазинчик очень даже хороший там (был?).
    16.02.2017 20:10
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    • mikhailsidorov87 
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      16.02.2017 23:17
      0 | 0

  • Вика (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/129087170943720/) 
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    17.02.2017 00:37
    0 | 0
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