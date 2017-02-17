В Твери демонтируют десятки нестационарных объектов на проспекте Чайковского

15 февраля администрация Твери объявила на своём сайте о сносе десятков нестационарных торговых объектов и бытовок у дома 21 по проспекту Чайковского. Владельцам предложили добровольно демонтировать бытовки и контейнеры и привести место, на котором они стояли, в течение двух месяцев.

15 февраля администрация Твери объявила на своём сайте о сносе десятков нестационарных торговых объектов и бытовок у дома 21 по проспекту Чайковского. Владельцам предложили добровольно демонтировать бытовки и контейнеры и привести место, на котором они стояли, в течение двух месяцев.

По сообщению городских властей, нестационарные объекты в этом месте были установлены неправомерно, в связи с чем и было принято решение об их демонтаже. Земельный участок частично находится в муниципальной собственности. Факт наличия на нем НТО, владельцы которых не установлены, а содержание – неизвестно, не только противоречит законодательству – на данной территории не предусмотрена организация торговли, - но и создает угрозу безопасности местных жителей.

Демонтаж объектов на проспекте Чайковского будет произведен в контексте политики наведения порядка в сфере потребительского рынка, которую реализует муниципалитет. Жители Твери достойны получать услуги цивилизованной торговли высокого качества, поэтому незаконно действующие объекты потребительского рынка должны постепенно исчезнуть с городских улиц.

В ряде случаев владельцы нелегитимных НТО самостоятельно предпринимают меры по демонтажу объектов. Так, за последнее время были демонтированы НТО на улице Орджоникидзе, проспекте Чайковского (трамвайная остановка «Спортивный переулок»), у дома №12А на бульваре Гусева.