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В Твери бульвар Ногина станет рекреационной зоной

В Твери бульвар Ногина станет рекреационной зоной - ТИА
16 Февраля 2017 17:03
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери на месте незаконно действующего рынка на бульваре Ногина будет обустроена рекреационная зона. О перспективах и планах сотрудники администрации города рассказали на встрече с представителями актива местных жителей.

По словам архитектора Пролетарского района Романа Лопакова, который продемонстрировал жителям  эскиз будущего бульвара Ногина, здесь планируется воплотить в жизнь проект благоустройства, предполагающий нескольких зон: зоны рекреации с посадкой деревьев и устройством газонов, пешеходно-прогулочной территории с малыми архитектурными формами – скамейками и урнами, а также зоны парковки. Предполагается, что здесь будет две входные группы – со стороны проспекта Калинина и улицы Новикова с учетом главных потоков движения людей и формирования эстетики панорамы застройки.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Правил землепользования и застройки, бульвар Ногина расположен в зоне озелененных территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не предусматривают размещение здесь торгово-ярмарочных площадей. В Генплане города бульвар Ногина предусмотрен под формирование магистральной улицы районного значения с благоустройством бульвара.

В настоящее время рынок на бульваре Ногина действует незаконно и вызывает массу нареканий со стороны местного населения. Главные претензии жителей – грязь и антисанитария на бульваре, стаи собак, оккупировавших рынок, постоянно припаркованные машины с товаром и контейнеры для хранения. Покосившиеся тонары, ржавые ларьки, разноцветные тканевые палатки отнюдь не украшают уютный некогда бульвар Ногина, который потенциально может стать одной из самых популярных рекреационных зон Пролетарского района и города в целом.

Безусловно, у рынка на данной территории есть и сторонники. И в первую очередь, это предприниматели, торгующие здесь много лет. Как сообщил начальник департамента потребительского рынка и рекламы Сергей Федяев, интересы бизнеса будут также учтены при проработке перспектив развития бульвара.

Представителям предпринимательского сообщества будут предложены иные варианты дальнейшей работы. В пятницу, 17 февраля, будут официально опубликованы уведомления о необходимости демонтажа незаконно действующих объектов НТО в установленный законодательством срок. Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: бульвар ногина благоустройство в твери администарция твери
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Комментарии (23)

  • phantom_tver 
    давно пора
    16.02.2017 17:34
    1 | 17

    • mikhailsidorov87 
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      16.02.2017 23:17
      0 | 0

      • Вика (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/129087170943720/) 
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        17.02.2017 00:37
        0 | 0

  • bae99 
    Сейчас подтянутся защитники "малого бизнеса"...
    16.02.2017 17:41
    0 | 12

    • phantom_tver 
      да,расскажут,как они поднимают экономику страны,и отчисляют все налоги
      16.02.2017 17:43
      0 | 10

  • Житель подземелья 
    Ну то, что там сейчас, действительно надо сносить к чертям. Но можно подумать, как совместить интересы.
З.Ы. Лично мне глубоко пофиг, я там бываю сугубо проездом (за крайне редким исключением), но вид из окна автобуса на бульвар безусловно лучше вида на барахолку.
    16.02.2017 17:49
    0 | 6

  • kudimov 
    Как-то прошелся там пару лет назад по всему рынку по узкому проходу. Приходилось лавировать и нагибаться, чтобы не поймать на голову трусы, футболки и лифчики, висящие почти в проходе.
    16.02.2017 18:02
    1 | 12

  • UnCle 
    "В настоящее время(,) рынок на бульваре Ногина(,) действует незаконно и вызывает массу нареканий со стороны местного населения."
И? Что мешало снести его тогда, когда было установлено, что он работает НЕЗАКОННО? Налицо случай, когда нельзя, но очень хочется, то можно? =)

ПыСы: И с пунктуацией поработайте. =)
    16.02.2017 18:42
    0 | 9

    • Maldavelik 
      Незаконно, но кому-то выгодно. Это как с маршрутками. Согласен абсолютно. А вот с запятыми в скобочках вы не правы. Не нужны они в этих местах.
      16.02.2017 19:55
      0 | 4

      • UnCle 
        Хм, да, действительно, не ставят. А раньше словосочетания вида: "в настоящее время",  "по сей день", не выделялись запятыми? Я точно помню, что в последние 10 лет с русским языком, в плане грамматики и пунктуации, круто "поработали", а может и я путаю, дожил. =(
        16.02.2017 20:11
        0 | 1

    • konbur 
      Появился бы он незаконно, его убрали бы на следующий день. Это как с ларьками: когда ставили, всё было законно и со всеми согласовано. А потом поменялись люди у власти, изменили схему размещения, и опа! Уже всё незаконно и самовольно.
      16.02.2017 20:27
      0 | 2

  • blkm 
    Дождались наконец-то, дважды в день прохожу рядом с этой помойкой.                  Что торгашам делать? В родные края, на историческую родину.
    16.02.2017 18:54
    0 | 9

  • abeltv 
    А когда-то рынок там работал вполне законно. За счёт рынка был сделан светофор на бульваре Ногина.
В Москве тоже многим давались разрешения... почти всё снесли....
    16.02.2017 18:57
    0 | 3

    • blkm 
      Ну не на 49 лет им это место дали. Оперились, на крыло и в южные края, там за олигархов сойдут. Помню у торгашки тапками, когда только начинала, было на весь рот 4-5 зубов, теперь все золотые (почти) и палатка с тапками не одна.
      16.02.2017 19:21
      0 | 3

  • Vally 
    Закрыть и не пущать, конечно, проще всего. На самом деле этот рынок очень удобен. Здесь овощи и фрукты гораздо свежее, чем продают в окрестных магазинах и в той же рубиновской "Тележке". А таскаться за пучком укропа даже по траволатору не каждому захочется. Да, можно облагородить эту территорию, но оставить часть бульвара под мини-рынок. К примеру, таскают по всему городу эти "пряничные домики" под видом различных ярмарок - новогодних, масленичных, мастеров и прочих. Ну и установили бы эту красоту на бульваре Ногина! Так нет - жаба душит. Чем запомнится Корзин? Человек-демонтаж. Трамвайный ликвидатор. Короче, сплошной коммунальный коллапс.
    16.02.2017 19:52
    0 | 5

  • Ms. 
    Проект как всегда скучен. Главное, фонтан не забудьте установить. Верх примитивизма идей по всей Твери.
    16.02.2017 19:53
    0 | 4

    • bae99 
      Какие Ваши идеи?
      16.02.2017 21:59
      0 | 0

      • Ms. 
        На Петергоф в нашем селе я не претендую, но шаблонные апофеозы примитивизма, продублированные в скаждом сквере Твери (одна и та же плитка, фонтаны, геометрия) заставляет задуматься о профнепригодности разработчиков проектов.
        Прикрепленные изображения:
        16.02.2017 23:24
        0 | 1

  • Zorkiy 
    Ашхабад: Мечта чиновника - город без людей...
    16.02.2017 20:25
    0 | 2

  • Andrevna 
    Все эти декларации про незаконность - филькина грамота. Земельный участок с кад.номером  	69:40:0300080:1 под этим рынком соответствует своему виду разрешенного использования -  для объектов общественно-делового значения, по документу: мини-рынок; мини-рынок соц. ряды; мини-рынок (зеленая зона). Просто новая голодная толпа управленцев пришла.
    16.02.2017 20:45
    0 | 3

  • Proletary 
    Рекреационную зону сначала ликвидировали, установив памятник Калинину, теперь восстановим за счет рынка, в котором Трамп мешает навести санитарный порядок. Отдельно про маршрут по рынку. Выше справедливый комментарий, действительно развешенные лифчики мешают проходу. А почему нужно обязательно идти через рынок, спросите вы? А потому что по тротуарам б-ра Ногина просто пройти невозможно из-за оледенелого снега под разным углом к нормали.
    16.02.2017 21:03
    0 | 1

  • Homosapiens 
    Давно пора убрать этот позор.Привокзалку убрали зато любо дорого посмотреть.Грязь осталось убрать и облагородить для полного щастья!
    16.02.2017 21:36
    2 | 2

  • pereima 
    Основное достоинство этого рынка - он проходной. От "остановки" (реально ее нет, остались только "лебедевские" скамейки на бетонном основании, последующие градоначальники только ломали. И, как понимаю, хотя бы навес от дождя делать не собираются) до дома на проходе можно купить необходимый минимум. Мои типовые остановки - социальные ряды (бабушки, летом - дачники), лоток "зелень", хлеб (киоски "Хлеб" и "Волжский пекарь" рядом), тонар "Дмитровогорский", киоск "Элика" (заморозка), киоск "кондитерка". Все свое, посконное, тверское. Редко -  экзотика - армянский киоск (варенье из грецких орехов, мацони, суджук) и узбекский (приправы, орехи, сухофрукты и вяленая дыня как на Алайском рынке в Ташкенте...). 

Меня это устраивает. Торговые вояжи, чтобы трусы и бюсгальтеры одевались на голову, не практикую. Но человека понимаю - раз в два года можно попробовать для полноты ощущений. 

И еще вопрос про ликвидируемые социальные ряды. Когда первым ликвидировали рынок на Речном, депутаты Гордумы говорили, что создадут новые места для бабушек и дачников. И где они?
    16.02.2017 23:53
    0 | 1
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