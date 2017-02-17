В Твери бульвар Ногина станет рекреационной зоной

В Твери на месте незаконно действующего рынка на бульваре Ногина будет обустроена рекреационная зона. О перспективах и планах сотрудники администрации города рассказали на встрече с представителями актива местных жителей.

В Твери на месте незаконно действующего рынка на бульваре Ногина будет обустроена рекреационная зона. О перспективах и планах сотрудники администрации города рассказали на встрече с представителями актива местных жителей.

По словам архитектора Пролетарского района Романа Лопакова, который продемонстрировал жителям эскиз будущего бульвара Ногина, здесь планируется воплотить в жизнь проект благоустройства, предполагающий нескольких зон: зоны рекреации с посадкой деревьев и устройством газонов, пешеходно-прогулочной территории с малыми архитектурными формами – скамейками и урнами, а также зоны парковки. Предполагается, что здесь будет две входные группы – со стороны проспекта Калинина и улицы Новикова с учетом главных потоков движения людей и формирования эстетики панорамы застройки.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Правил землепользования и застройки, бульвар Ногина расположен в зоне озелененных территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не предусматривают размещение здесь торгово-ярмарочных площадей. В Генплане города бульвар Ногина предусмотрен под формирование магистральной улицы районного значения с благоустройством бульвара.

В настоящее время рынок на бульваре Ногина действует незаконно и вызывает массу нареканий со стороны местного населения. Главные претензии жителей – грязь и антисанитария на бульваре, стаи собак, оккупировавших рынок, постоянно припаркованные машины с товаром и контейнеры для хранения. Покосившиеся тонары, ржавые ларьки, разноцветные тканевые палатки отнюдь не украшают уютный некогда бульвар Ногина, который потенциально может стать одной из самых популярных рекреационных зон Пролетарского района и города в целом.

Безусловно, у рынка на данной территории есть и сторонники. И в первую очередь, это предприниматели, торгующие здесь много лет. Как сообщил начальник департамента потребительского рынка и рекламы Сергей Федяев, интересы бизнеса будут также учтены при проработке перспектив развития бульвара.

Представителям предпринимательского сообщества будут предложены иные варианты дальнейшей работы. В пятницу, 17 февраля, будут официально опубликованы уведомления о необходимости демонтажа незаконно действующих объектов НТО в установленный законодательством срок. Сообщает Управление информации администрации города Твери.