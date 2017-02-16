В Тверской области задержан подозреваемый в убийстве

13 февраля 2017 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице возле дома в поселке Южный Нелидовского района Тверской области обнаружили тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

13 февраля 2017 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице возле дома в поселке Южный Нелидовского района Тверской области обнаружили тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 13 февраля подозреваемый находился в летнем доме у своего знакомого в поселке Южный. К ним пришли в гости двое ранее не знакомых мужчин, после чего вчетвером они стали распивать алкогольные напитки. Однако закончилось застолье трагедией: подозреваемый без объяснения причин нанес удар ножом в живот одному из гостей, который скончался на месте преступления. Также мужчина ранил ещё одного собутыльника: ударил пострадавшего ножом в лицо и плечо. Ему оказали помощь прибывшие на вызов медики скорой.

Подозреваемый допрошен, дал признательные показания. По ходатайству следователя СКР судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.