Известный блогер Дарья Каракулова призналась городу Твери в любви

«Позитивист и бонвиван. Человек и фотоаппарат. Москволюб, велосипедист, дачница, путешественница. Предприниматель, евангелист Дарудара», веду блог - вот что о себе рассказывает о себе Дарья. 16 февраля Дарья Каракулова опубликовала блог, в котором рассказала, как она отдыхала в Твери.

«Позитивист и бонвиван. Человек и фотоаппарат. Москволюб, велосипедист, дачница, путешественница. Предприниматель, евангелист Дарудара», веду блог - вот что о себе рассказывает о себе Дарья. 16 февраля Дарья Каракулова опубликовала блог, в котором рассказала, как она отдыхала в Твери.

Девушка пишет, что в гостях в столице тверского региона она побывала второй раз. В 2012 году она приехала в Тверь впервые, город полюбился ей, «поразил своей провинциальной простотой и изяществом», спустя 5 лет она решила заглянуть сюда вновь.

Блогер приехала в Тверь к стоматологу, но у врача была недолго: "расправились быстрее, чем я вручную заполняла договор в дофига экземплярах ". После чего началась романтическая часть ее путешествия.

Девушка гуляла по набережной, обедала в местных ресторанчиках, любовалась улочками, домами и мостами города, заглянула на рынок. Особенно удивили и поразили путешественницу Морозовские казармы. Дарья говорит, что казармы очаровали ее. Вот как она описывает увиденное: "Особенно интересны вот эти торцевые фасады с остекленными лестничными клетками... Форма трех огромных окон повторяет ход лестничных маршей"

В своем посте девушка, можно сказать, признается в любви Твери:

- “Как же мне здесь хорошо”, — не уставала я про себя повторять, пишет блогер…- Чувствую острую нехватку Твери в организме. Приятно знать, что я довольно скоро туда вернусь!