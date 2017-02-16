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Известный блогер Дарья Каракулова призналась городу Твери в любви

16 Февраля 2017 16:28
Автор: TIA

«Позитивист и бонвиван. Человек и фотоаппарат. Москволюб, велосипедист, дачница, путешественница. Предприниматель, евангелист Дарудара», веду блог - вот что о себе рассказывает о себе Дарья. 16 февраля Дарья Каракулова опубликовала блог, в котором рассказала, как она отдыхала в Твери.

Девушка пишет, что в гостях в столице тверского региона она побывала второй раз. В 2012 году она приехала в Тверь впервые, город полюбился ей, «поразил своей провинциальной простотой и изяществом», спустя 5 лет она решила заглянуть сюда вновь.

Блогер приехала в Тверь к стоматологу, но у врача была недолго: "расправились быстрее, чем я вручную заполняла договор в дофига экземплярах ". После чего началась романтическая часть ее путешествия.

Девушка гуляла по набережной, обедала в местных ресторанчиках, любовалась улочками, домами и мостами города, заглянула на рынок. Особенно удивили и поразили путешественницу Морозовские казармы. Дарья говорит, что казармы очаровали ее. Вот как она описывает увиденное: "Особенно интересны вот эти торцевые фасады с остекленными лестничными клетками... Форма трех огромных окон повторяет ход лестничных маршей"

В своем посте девушка, можно сказать, признается в любви Твери:
- “Как же мне здесь хорошо”, — не уставала я про себя повторять, пишет блогер…- Чувствую острую нехватку Твери в организме. Приятно знать, что я довольно скоро туда вернусь!

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Метки: Дарья Каракулова блогер морозовские казармы путешествие призналась в любви
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Комментарии (3)

  • horton 
    Бонвиваны лечат зубы в Москве...)
    16.02.2017 16:43
    0 | 0

  • Добрая Мышь 
    к стоматологу вернется? видать вкололи ей там много , что Тверь в сердце запала с ее бешенным хамским движением. нечищенными дорогами и прочим. барышня - съездите в Мышкин, Суздаль - вот где еще русским духом пахнет, вот что в сердце остается
    16.02.2017 16:44
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Хто все эти люди???
    16.02.2017 16:58
    0 | 0
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