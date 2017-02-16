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В Тверской области собираются увеличить ежегодный турпоток в два раза

16 Февраля 2017 15:39
Автор: TIA

В Правительстве Тверской области рассмотрели концепцию развития туризма. Сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет около 1,5 млн человек. Губернатор считает, что в ближайшие годы необходимо увеличить эту цифру в два раза.

- Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Еще одно важное направление – создание комплексных туристических продуктов, интересных гостям, - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Как рассказал руководитель областного Министерства туризма  Иван Егоров, для разработки концепции был изучен опыт других регионов, состоялся ряд встреч с представителями туриндустрии Верхневолжья. Определено одно из ключевых направлений работы – создание комфортной туристской среды.

- Мы хотим, чтобы на каждом этапе турист чувствовал себя комфортно. От поиска информации о Тверской области и навигации по региону до размещения в гостинице, - сказал Иван Егоров.

Предстоит решить целый комплекс задач. Это совершенствование туристического портала, паспортизация и классификация существующих объектов туриндустрии, создание информационных центров на вокзалах, развитие местных достопримечательностей.

Немаловажный вопрос – наличие квалифицированных кадров. Предполагается возобновить конкурс профмастерства «Звезда Верхневолжья», направленный на повышение престижа работы в отрасли.          

Наряду с водным, автомобильным, событийным, паломническим туризмом в Верхневолжье планируют развивать образовательный туризм. Тверская область рассчитывает войти в федеральный проект «Живые уроки», предусматривающий создание в регионах экскурсионных маршрутов для школьников. Это, в том числе позволит увеличить нагрузку музеев в будние дни.

Среди других задач – работа с гидами, создание событийного календаря для туроператоров, продвижение местной кухни, продукции тверских производителей, включение в индустрию туризма народных промыслов с продажей сувениров, мастер-классами.

Также обсуждалась возможность оборудования заправок для развития водного туризма, благоустройства деревень для агротуризма и другие вопросы, сообщает правительство Тверской области

Кроме того, на встрече говорили,что малые музеи Тверской области должны развиваться и привлекать как можно больше туристов. Почти в каждом районе Тверской области работают свои краеведческие музеи, рассказывающие о страницах истории территории, ее выдающихся уроженцах. Часто здесь можно встретить уникальные предметы русского быта, находки археологических раскопок, другие ценные экспонаты. В ряде муниципалитетов есть и тематические музеи, такие как музей забытых вещей в Осташкове, где собраны предметы обихода советской и дореволюционной эпох, музей пчелы в Сандове, музей рака в Весьегонске, музей-усадьба Бабы-Яги в Калязинском районе и многие другие.

 

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Метки: туризм в тверской области увеличение турпотока
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    Хороший заход, смешной...
    16.02.2017 16:52
    0 | 0
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