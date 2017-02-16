Тверская школа гребли отметит свое 30-летие регатой памяти Афанасия Никитина

Cпортивной школе олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой исполнилось 30 лет. Тверская школа гребли – одна из самых сильных в России. На протяжении нескольких десятилетий тверские гребцы прославляют регион на соревнованиях всероссийского и мирового уровня.

Cпортивной школе олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой исполнилось 30 лет. Тверская школа гребли – одна из самых сильных в России. На протяжении нескольких десятилетий тверские гребцы прославляют регион на соревнованиях всероссийского и мирового уровня.

Золотыми буквами в историю большого спорта вписаны имена двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в Сеуле, семикратного чемпиона мира по гребле на байдарках Виктора Денисова, серебряного призёра Олимпийских игр в Монреале Дмитрия Бехтерева. Продолжатели этих традиций - заслуженные мастера спорта России Алексей Волконский, Игнат Ковалев, мастер спорта России международного класса Анастасия Сергеева.

Сейчас перед учреждением и его воспитанниками открываются новые перспективы. Частичная модернизация гребных баз начнется уже в этом году, а капитальный ремонт - в 2018-ом.

Праздничные мероприятия по поводу 30-летия учреждения пройдут в мае и будут приурочены к 50-ой юбилейной регате по академической гребле памяти тверского купца Афанасия Никитина. В ней примут участие олимпийские чемпионы, прославленные спортсмены.