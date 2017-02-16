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Банк УРАЛСИБ увеличил в 4 раза объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году

Банк УРАЛСИБ увеличил в 4 раза объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году - ТИА
16 Февраля 2017 15:09
Автор: TIA

Объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года вырос в 4 раза и превысил 6 млрд. рублей.

- Начиная с июня, мы целенаправленно реализовывали программу, направленную на развитие ипотечного кредитования Банка. Мы сформировали профессиональные региональные команды, упростили программу аккредитации застройщиков, доработали продуктовую линейку, сделав её конкурентоспособной, и повысили качество обслуживания клиентов, что отразилось на результатах: объемы выдач стали существенно расти, – отмечает руководитель Департамента розничных продаж в сети Банка УРАЛСИБ Артем Иванов. – Рекордными месяцами стали ноябрь и декабрь 2016 года, за этот период объем ипотечных кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ, составил более 2,5 млрд. рублей, что в 7 раз больше, чем за тот же период 2015 года.

В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья. В 2016 году Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-3 рейтинга с лучшими условиями по ипотечным кредитам с госсубсидированием.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ или по телефону 8 800 200-55-20.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 507 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 086 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г. 

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Метки: банк уралсиб
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