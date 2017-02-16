Счастливая история спасения лесного бельчонка Матильды, оставшегося без мамы

Зимой Мотя живёт в квартире в Твери, а летом переезжает на дачу. Бельчонок обожает барахтаться в постельном белье, помидоры без шкурки и черничное варенье.

Зимой Мотя живёт в квартире в Твери, а летом переезжает на дачу. Бельчонок обожает барахтаться в постельном белье, помидоры без шкурки и черничное варенье.

Матильда появилась в семье Екатерины Таран и Сергея Локтева совершенно случайно. Летом 2015 года на даче вместо привычных стрижей и малиновки гнездо в старом скворечнике свила... белка. В начале июля лесная гостья пропала, а малюсенькие беспомощные бельчата начали выпадать из гнезда.

- Иду утром по тропинке в саду, вдруг из-под сарая вылезает нечто и карабкается по моей ноге вверх. Я сначала испугалась - а это бельчонок из гнезда выпал. Мы, не раздумывая, забрали их домой, - рассказывает Екатерина. – Ну как малышей без помощи оставить? Я в Интернете прочитала, что бельчат выкармливают кошачьими смесями, муж – в машину и в город рванул за смесью и бутылочками. Так мальчик Пуся и девочки Муся и Матильда остались жить с нами. Тем более все лето мы на даче живём.

Сначала бельчат кормили смесями для котят, потом стали ходить с малышами вместе за черникой. Со временем подросшие бельчата начали самостоятельно убегать в лес. Последней ушла Матильда, но дождливым августовским утром всё же вернулась домой:

- Муж вышел с утра на улицу. А там Мотя на сливе раскачивается. Мокрая вся, несчастная. Пришлось нам ехать в город покупать клетку, муж ей домик сколотил. Так Мотька у нас и осталась, не понравилось ей на воле жить.

Осенью Мотю перевезли жить в тверскую квартиру. Животные - мопс Ириска и попугай Кеша – приняли бельчонка в «стаю» спокойно.

Однажды Мотя порвала когтями сетку на окне и убежала на улицу, благополучно забралась на сосну, где её начали тюкать вороны. Такого отношения белка к себе не потерпела и свалилась с дерева. В другой раз на прогулке с «папой» Матильда забралась на березу высотой с пятиэтажный дом. Пытались снять бельчонка всем двором. Соседи дежурили под деревом, но Матильда была непреклонна. Пока не проголодалась. Спустилась Мотя добровольно, зевнула и с удовольствием залезла к "папе", который ждал её под деревом, за пазуху в халат. Купленную специально для прогулок шлейку Мотя сняла быстрее, чем её надевали. С тех пор все прогулки на улице у бельчонка закончились.

Зато на балконе Сергей создал все условия, чтобы бельчонку было комфортно: привез из леса и подвесил под потолок палки, привязал к ним канаты и гнездо.

Здесь же в клетке у Матильды организован туалет. Бельчонок очень чистоплотный и давно научился ходить в кошачий наполнитель. Тем не менее, гнездо Матильда свила себе на антресолях в обыкновенной коробке. Туда она тащит носки, ватные диски, резинки для волос, тряпочки – в общем, все, что считает нужным.

Особенным успехом у Матильды пользуется влажное белье сразу после стирки, поэтому перед тем, как повесить вещи сушиться на балкон, тазик отдают поиграть Матильде. Она с удовольствием кувыркается в белье, пока не надоест. При этом периодически белка отпугивает Екатерину, напоминая, что это беличий тазик.

- Однажды купила пачку баранок, - рассказывает Екатерина. – Не успела отвернуться, а баранок нет. Думала, дети съели. А потом нашла все баранки в клетке Матильды, сложенные пирамидкой. Вот как она их унесла, когда баранка больше её самой весит?

Зимой Мотя бодрствует всего несколько часов в сутки. Просыпается около 8 утра, а в полдень уже начинает позёвывать и ложится спать в свою любимую коробку до утра. Вкусовые пристрастия у Матильды очень необычные для белки: кроме традиционного фундука, кедровых орехов, шишек и сушёных грибов, бельчонок очень любит помидоры, персики, яблоки, груши, мандарины, арбузы, черничное варенье. При этом помидоры крупных сортов она ест без шкурки, а вот «черри» - наоборот. На клубничное варенье даже смотреть не будет, а протертую с сахаром чернику лупит за обе щеки.

- В дикой природе Матильде, конечно, не выжить, она не боится вообще никого, - говорит Екатерина.

Животные знают, куда идти за помощью, и где вить гнезда тоже – например, над дверным косяком на даче семьи свили гнездо соловьи. Выкармливали птенцов биологические родители вместе с Екатериной и Сергеем и их сыновьями.

Поэтому на даче тихо не бывает – благодарные соловьи поют изо всех сил. Про спасённых ежей, ужей и котят мы даже рассказывать не будем. Екатерина уверена, что помогать нужно всем, кто в этом нуждается, и этому же учит своих сыновей: «Лучше, чем собственным примером, детей ничему не научишь».