В Тверской области лучший рыболов-любитель получит автомобиль

Праздник «Народная рыбалка» пройдет в Конаковском районе Тверской области 25 февраля. Как рассказали ТИА в пресс-центре праздника, в 2012 году на встрече Владимира Путина с рыбаками-любителями было принято решение о создании фестиваля «Народная рыбалка».

Праздник «Народная рыбалка» пройдет в Конаковском районе Тверской области 25 февраля. Как рассказали ТИА в пресс-центре праздника, в 2012 году на встрече Владимира Путина с рыбаками-любителями было принято решение о создании фестиваля «Народная рыбалка».

- То есть этот год – юбилейный – праздник проходит 5 лет подряд, в 2017 году он пройдет уже 9-ый раз, рассказал пресс-секретарь праздника Сергей Горбачев.

Приехать на лед Иваньковского водохранилища, на территорию базы «Конаково РиверКлаб», чтобы принять участие в празднике, могут все желающие. Тем более, что, по словам организаторов праздника, Иваньковское водохранилище кишит белой рыбой, щуками, окунями, бершами, судаками.

- Участие совершенно бесплатное. Каждый может взять одну удочку, сделать сколько угодно лунок и наловить рыбы. Планируется, что рыбачить будет более 4000 человек. После первого этапа, будут выбраны три финалиста, которые поборются за главный приз – автомобиль «Нива». Финалистам предстоит за короткое время наловить как можно больше рыбы.

Сергей рассказал, что это будет не только праздник для любителей рыбалки,

- Скорее, это семейный праздник. На фестивале будет петь группа «Дюна», всех будут угощать бесплатной ухой и вкусным чаем. Кроме того, здесь будут организованы масляничные гуляния с блинами и другими традиционными для этого праздника развлечениями. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы просто хорошо провести время.

В 8.00 начнется регистрация участников, примерно в 15.00 планируется наградить победителя главного состязания – самому везучему рыбаку вручат автомобиль.

До места проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы от железнодорожного вокзала города Конаково.

ПРОГРАММА

Рыбалка для всех

(соревнования среди любителей и спортсменов)

08:00-09:45 Регистрация участников фестиваля.

10:00 Торжественное открытие фестиваля. Старт I тура фестиваля.

13:00 Финиш I тура фестиваля.

13:00-13:30 Взвешивание уловов. Подведение итогов.

13:30 Торжественное объявление финалистов. Старт финала фестиваля.

13:30 Конкурс «бурильщиков».

14:30 Финиш финала фестиваля.

14:30 Торжественное награждение Победителей.

15:00 Концерт группы "Дюна".



Рыбалка для детей

10:00-13:00 Поймай свою "Золотую рыбку"!

Проигравших среди детей нет. Все Победители!

Каждый ребёнок в возрасте до 14 лет получит подарок и "золотую" медаль "Народная Рыбалка"!

14:30- награждение детей

ВЕСЬ ДЕНЬ

- Работают бесплатные пункты горячего питания

- Бесплатный самоварный стол

- Уха "Народная рыбалка"

- Выступление народных коллективов

- Сноукайтинг

- Вертолётное шоу

- Фристайл на снегоходах (показательные выступления)

- Город мастеров (шутки и потехи)

- Детские аниматоры

- Скоморохи

- Мастер-класс "Масленица"

- Спортивные игры

- Шоу-кухня

- Поляна туристов

- Конкурсы для детей и взрослых