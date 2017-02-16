В Тверской области лучший рыболов-любитель получит автомобиль

Праздник «Народная рыбалка» пройдет в Конаковском районе Тверской области 25 февраля. Как рассказали ТИА в пресс-центре праздника, в 2012 году на встрече Владимира Путина с рыбаками-любителями было принято решение о создании фестиваля «Народная рыбалка».
- То есть этот год – юбилейный – праздник проходит 5 лет подряд, в 2017 году он пройдет уже 9-ый раз, рассказал пресс-секретарь праздника Сергей Горбачев.
Приехать на лед Иваньковского водохранилища, на территорию базы «Конаково РиверКлаб», чтобы принять участие в празднике, могут все желающие. Тем более, что, по словам организаторов праздника, Иваньковское водохранилище кишит белой рыбой, щуками, окунями, бершами, судаками.
- Участие совершенно бесплатное. Каждый может взять одну удочку, сделать сколько угодно лунок и наловить рыбы. Планируется, что рыбачить будет более 4000 человек. После первого этапа, будут выбраны три финалиста, которые поборются за главный приз – автомобиль «Нива». Финалистам предстоит за короткое время наловить как можно больше рыбы.
Сергей рассказал, что это будет не только праздник для любителей рыбалки,
- Скорее, это семейный праздник. На фестивале будет петь группа «Дюна», всех будут угощать бесплатной ухой и вкусным чаем. Кроме того, здесь будут организованы масляничные гуляния с блинами и другими традиционными для этого праздника развлечениями. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы просто хорошо провести время.
В 8.00 начнется регистрация участников, примерно в 15.00 планируется наградить победителя главного состязания – самому везучему рыбаку вручат автомобиль.
До места проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы от железнодорожного вокзала города Конаково.
ПРОГРАММА
Рыбалка для всех
(соревнования среди любителей и спортсменов)
08:00-09:45 Регистрация участников фестиваля.
10:00 Торжественное открытие фестиваля. Старт I тура фестиваля.
13:00 Финиш I тура фестиваля.
13:00-13:30 Взвешивание уловов. Подведение итогов.
13:30 Торжественное объявление финалистов. Старт финала фестиваля.
13:30 Конкурс «бурильщиков».
14:30 Финиш финала фестиваля.
14:30 Торжественное награждение Победителей.
15:00 Концерт группы "Дюна".
Рыбалка для детей
10:00-13:00 Поймай свою "Золотую рыбку"!
Проигравших среди детей нет. Все Победители!
Каждый ребёнок в возрасте до 14 лет получит подарок и "золотую" медаль "Народная Рыбалка"!
14:30- награждение детей
ВЕСЬ ДЕНЬ
- Работают бесплатные пункты горячего питания
- Бесплатный самоварный стол
- Уха "Народная рыбалка"
- Выступление народных коллективов
- Сноукайтинг
- Вертолётное шоу
- Фристайл на снегоходах (показательные выступления)
- Город мастеров (шутки и потехи)
- Детские аниматоры
- Скоморохи
- Мастер-класс "Масленица"
- Спортивные игры
- Шоу-кухня
- Поляна туристов
- Конкурсы для детей и взрослых
Комментарии (3)
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Proletary
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16.02.2017 16:44
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