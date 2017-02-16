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В Тверской области лучший рыболов-любитель получит автомобиль

В Тверской области лучший рыболов-любитель получит автомобиль - ТИА
16 Февраля 2017 14:33
Автор: TIA

Видео

Праздник «Народная рыбалка» пройдет в Конаковском районе Тверской области 25 февраля. Как рассказали ТИА в пресс-центре праздника, в 2012 году на встрече Владимира Путина с рыбаками-любителями было принято решение о создании фестиваля «Народная рыбалка».

- То есть этот год – юбилейный – праздник проходит 5 лет подряд, в 2017 году он пройдет уже 9-ый раз, рассказал пресс-секретарь праздника Сергей Горбачев.

Приехать на лед Иваньковского водохранилища, на территорию базы «Конаково РиверКлаб», чтобы принять участие в празднике, могут все желающие. Тем более, что, по словам организаторов праздника, Иваньковское водохранилище кишит белой рыбой, щуками, окунями, бершами, судаками.

- Участие совершенно бесплатное. Каждый может взять одну удочку, сделать сколько угодно лунок и наловить рыбы. Планируется, что рыбачить будет более 4000 человек. После первого этапа, будут выбраны три финалиста, которые поборются за главный приз – автомобиль «Нива». Финалистам предстоит за короткое время наловить как можно больше рыбы.

Сергей рассказал, что это будет не только праздник для любителей рыбалки,
- Скорее, это семейный праздник. На фестивале будет петь группа «Дюна», всех будут угощать бесплатной ухой и вкусным чаем. Кроме того, здесь будут организованы масляничные гуляния с блинами и другими традиционными для этого праздника развлечениями. Сюда можно приехать всей семьей, чтобы просто хорошо провести время.

В 8.00 начнется регистрация участников, примерно в 15.00 планируется наградить победителя главного состязания – самому везучему рыбаку вручат автомобиль.
До места проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы от железнодорожного вокзала города Конаково.

ПРОГРАММА
Рыбалка для всех
(соревнования среди любителей и спортсменов)
08:00-09:45 Регистрация участников фестиваля.
10:00 Торжественное открытие фестиваля. Старт I тура фестиваля.
13:00 Финиш I тура фестиваля.
13:00-13:30 Взвешивание уловов. Подведение итогов.
13:30 Торжественное объявление финалистов. Старт финала фестиваля.
13:30 Конкурс «бурильщиков».
14:30 Финиш финала фестиваля.
14:30 Торжественное награждение Победителей.
15:00 Концерт группы "Дюна".


Рыбалка для детей
10:00-13:00 Поймай свою "Золотую рыбку"!
Проигравших среди детей нет. Все Победители!
Каждый ребёнок в возрасте до 14 лет получит подарок и "золотую" медаль "Народная Рыбалка"!
14:30- награждение детей

ВЕСЬ ДЕНЬ
- Работают бесплатные пункты горячего питания
- Бесплатный самоварный стол
- Уха "Народная рыбалка"
- Выступление народных коллективов
- Сноукайтинг
- Вертолётное шоу
- Фристайл на снегоходах (показательные выступления)
- Город мастеров (шутки и потехи)
- Детские аниматоры
- Скоморохи
- Мастер-класс "Масленица"
- Спортивные игры
- Шоу-кухня
- Поляна туристов
- Конкурсы для детей и взрослых

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Метки: народная рыбалка приз автомобиль масляничные гуляния уха
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Комментарии (3)

  • Leo-L 
    Руденя получит главный приз. Если он у Речного поймал две щуки на третий день губернаторства, то там и подавно всех обловит. Или зама посадит под лед насаживать ему щук, как Папанов.
    16.02.2017 14:43
    0 | 3

  • sad 
    лучше б автомобиль-утопленник с прошлого года)
наглядно и приятно
    16.02.2017 15:07
    0 | 1

  • Proletary 
    Группа финалистов наверняка уже сформирована
    Прикрепленные изображения:
    16.02.2017 16:44
    0 | 0
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