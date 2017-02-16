Природоохранная прокуратура заставила администрацию взять на баланс бесхозные канализационные сети

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту утечки неочищенных канализационных стоков в д. Кумордино Медновского сельского поселения Калининского района. Аварийную ситуацию вызвал засор, образовавшийся в трубах, соединяющих многоквартирный дом и канализационный коллектор. Но проблема в том, что эти канализационные сети являются бесхозяйными.

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту утечки неочищенных канализационных стоков в д. Кумордино Медновского сельского поселения Калининского района. Аварийную ситуацию вызвал засор, образовавшийся в трубах, соединяющих многоквартирный дом и канализационный коллектор. Но проблема в том, что эти канализационные сети являются бесхозяйными.

Прокуратура направила представление администрации поселения и потребовала устранить нарушения закона, однако никаких мер не последовало. Поэтому Тверской межрайпрокуратурой в Калининский районный суд направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию Медновского сельского поселения обязанность взять на баланс бесхозные сети.