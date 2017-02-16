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Житель Твери получил условный срок за посты "Вконтакте"

16 Февраля 2017 14:12
Автор: TIA

С 23 марта по 19 ноября 2014 года житель Твери  1989 года рождения разместил на своей страничке «ВКонтакте» высказывания, фото-файлы и графические изображения, содержащие информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды. Его посты также унижали  достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и принадлежности к социальной группе – работников органов внутренних дел, деятелей Русской Православной Церкви и ветеранов Великой Отечественной Войны.

Приговором Московского районного суда Твери 27-летний подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Метки: пригвоор посты "Вконтакте"
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Комментарии (8)

  • Buzzer 
    Наверно про чурок и ментов что то правдивое написал.
    16.02.2017 14:19
    0 | 15

    • bublik 
      да ещё на святое посягнул.)))
      16.02.2017 14:55
      1 | 4

  • uabumoderoff 
    Дёшево отделался.Вот Габриэлю Бодену горло перерезали за это.
    16.02.2017 15:00
    1 | 1

    • Судья 
      Предлогаешь так же поступить?)))
      16.02.2017 15:04
      0 | 0

      • uabumoderoff 
        Нет!Но от вас судей всего можно ожидать.Вон женщину за перепост видео с издевательством над ребёнком в колонию упекли.А у неё маленький ребенок.Отсрочки не дали до достижения 14 лет..
        16.02.2017 16:03
        0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Что есть "социальная группа" в трактовке правоприменения? Можно ли ожидать привлечения к ответственности комментаторов ТИА, "унижающих достоинство группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе - водители и владельцы маршрутов городских автобусных коммерческих перевозок"? А унижение социальной группы "жулики и воры" не останется безнаказанным?
    16.02.2017 15:18
    0 | 3

  • Partisan 
    А вот так - это унижение?
    Прикрепленные изображения:
    16.02.2017 15:29
    0 | 5

  • id1Ray 
    Отличная же работа по контактикам экстремизм на картинках искать!!! На что тратит средства государство (а одна чудо-экспертиза чего стоит) и за что дает сроки своим гражданам? А уж сколько народу привлечено к этой "чудоработе" за наши с Вами деньги. Работнички работают не покладая рук, статистика же нужна для отчетов на верх.
    16.02.2017 16:59
    0 | 0
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