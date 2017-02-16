Житель Твери получил условный срок за посты "Вконтакте"

С 23 марта по 19 ноября 2014 года житель Твери 1989 года рождения разместил на своей страничке «ВКонтакте» высказывания, фото-файлы и графические изображения, содержащие информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды.

С 23 марта по 19 ноября 2014 года житель Твери 1989 года рождения разместил на своей страничке «ВКонтакте» высказывания, фото-файлы и графические изображения, содержащие информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды. Его посты также унижали достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и принадлежности к социальной группе – работников органов внутренних дел, деятелей Русской Православной Церкви и ветеранов Великой Отечественной Войны.

Приговором Московского районного суда Твери 27-летний подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.