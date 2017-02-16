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В 2017 году в Тверской области адаптируют 33 объекта для людей с ограниченными возможностями по здоровью

16 Февраля 2017 13:55
Автор: TIA

В Тверской области в 2017 году для людей с ограниченными возможностями здоровья будут адаптированы 33 объекта в рамках программы «Доступная среда».

На федеральном уровне определен объем субсидии, предназначенной Тверской области на программу «Доступная среда» в текущем году. Она составляет 28,8 млн рублей. В областном бюджете предусмотрено 26,7 млн рублей.  На адаптацию объектов планируется направить 50,9 млн рублей.

Средства выделят на создание комфортных условий для людей с ограничениями по здоровью в Михайловском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Торопецком районе. Также будут адаптированы 7 стационарных отделений комплексных центров социального обслуживания населения в Западнодвинском, Нелидовском, Бельском, Весьегонском, Оленинском, Сонковском, Кесовогорском районах.

В детской клинической больнице №2 в Твери предусмотрено обустройство входной группы, пандусов, тактильных таблиц для слабовидящих и информационных систем для слабослышащих.

Будут адаптированы 15 школ-интернатов, два детских сада в Торжке и Конакове, Дворец творчества и молодежи в Твери, Дом детского творчества в Удомле.

Пандусами и другими необходимыми устройствами оснастят спорткомплекс «Юбилейный» в Твери. Для адаптивной спортшколы закупят специнвентарь.

В сфере культуры предусмотрены работы по созданию доступной среды в картинной галерее, театре юного зрителя, филармонии, областном доме народного творчества.

Помимо адаптационных в программе «Доступная среда» на 2017 год предусмотрены мероприятия, связанные с социализацией инвалидов. Это организация отдыха, предоставление сурдопереводческих услуг и др.

 

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Метки: доступная среда пандусы
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