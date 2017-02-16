Тверской филиал МРСК Центра начал подготовку к паводку

И.о. заместителя генерального директора – директора ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко принял участие в плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которая прошла 14 февраля в ГУ МЧС России.

И.о. заместителя генерального директора – директора ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко принял участие в плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которая прошла 14 февраля в ГУ МЧС России.

Повестка заседания комиссии включала в себя восемь вопросов, основным из них стал «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области, связанных с пропуском весеннего половодья».

- Предварительный прогноз паводковой обстановки на территории Тверской области, сделанный Тверским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, показывает, что наивысшие уровни воды весеннего половодья этого года будут неопасными, ниже среднемноголетних максимальных значений на 0,2-2,5 метра, — прокомментировал итоги КЧС и ОПБ Вадим Юрченко. — Несмотря на это, энергетики Тверьэнерго тщательно готовятся к прохождению паводкового периода. Изданы внутренние распорядительные документы, разработан план организационных мероприятий, ведется строгий контроль за его исполнением.

В рамках подготовительной кампании в тверском филиале МРСК Центра сформированы и утверждены состав комиссии по организации подготовки и прохождения паводкового периода, перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска, а также тех, где подтопление или угроза подтопления наблюдалась за последние три года. Во время прохождения паводка специалисты филиала будут проводить внеочередные осмотры участков воздушных линий, подверженных затоплению, проходящих в поймах рек и болотистых местностях. Энергетики обеспечат постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах риска.

После прохождения паводка тверские энергетики будут обследовать все воздушные линии, оборудование и территории подстанций, зданий и сооружений, подвергшихся воздействию талых вод ,для определения степени их повреждения и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.