tvernews.ru
16 февраля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверской филиал МРСК Центра начал подготовку к паводку

16 Февраля 2017 11:19
Автор: TIA

И.о. заместителя генерального директора – директора ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко принял участие в плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которая прошла 14 февраля в ГУ МЧС России.

Повестка заседания комиссии включала в себя восемь вопросов, основным из них стал «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области, связанных с пропуском весеннего половодья».

- Предварительный прогноз паводковой обстановки на территории Тверской области, сделанный Тверским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, показывает, что наивысшие уровни воды весеннего половодья этого года будут неопасными, ниже среднемноголетних максимальных значений на 0,2-2,5 метра, — прокомментировал итоги КЧС и ОПБ Вадим Юрченко. — Несмотря на это, энергетики Тверьэнерго тщательно готовятся к прохождению паводкового периода. Изданы внутренние распорядительные документы, разработан план организационных мероприятий, ведется строгий контроль за его исполнением.

В рамках подготовительной кампании в тверском филиале МРСК Центра сформированы и утверждены состав комиссии по организации подготовки и прохождения паводкового периода, перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска, а также тех, где подтопление или угроза подтопления наблюдалась за последние три года. Во время прохождения паводка специалисты филиала будут проводить внеочередные осмотры участков воздушных линий, подверженных затоплению, проходящих в поймах рек и болотистых местностях. Энергетики  обеспечат постоянный контроль состояния электросетевых объектов, находящихся в зонах риска.

После прохождения паводка тверские энергетики будут обследовать все воздушные линии, оборудование и территории подстанций, зданий и сооружений, подвергшихся воздействию талых вод ,для определения степени их повреждения и необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: паводок мрск центра тверьэнерго тверьэнерго
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
190

Они не насиловали и не убивали! Петиция в защиту жителей Твери, осужденных на 18 и 20 лет «строгача», направлена Президенту РФ

2017-02-13 15:50
187

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
65

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
62

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
54

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
43

Никакой интриги: субсидию из бюджета по конкурсу спортивных команд вновь получил хоккейный клуб

2017-02-12 12:29
42

В Твери уничтожат десятки килограммов иностранных фруктов и овощей

2017-02-09 22:21
40

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100