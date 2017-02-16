С 1 марта увеличится количество пригородных поездов на маршруте Тверь – Бологое

В соответствии с заказом на организацию транспортного обслуживания населения Тверской области на 2017 год, с 1 марта увеличится количество пригородных поездов, курсирующих на участке Тверь – Бологое.

В соответствии с заказом на организацию транспортного обслуживания населения Тверской области на 2017 год, с 1 марта увеличится количество пригородных поездов, курсирующих на участке Тверь – Бологое.

Назначается дополнительный пригородный поезд №6782 сообщением Тверь – Бологое, который будет курсировать по следующему расписанию: Тверь отпр. 16:50, о.п. Пролетарская 16:55, Дорошиха 16:58, о.п. Кулицкая 17:08-17:09, Лихославль 17:24-17:47, Шлюз 17:52, о.п. Локотцы 17:55, о.п. Барановка 17:59-18:00, о.п. Муташелиха 18:04-18:05, Калашниково 18:09-18:10, о.п. Бухаловский переезд 18:14-18:15, о.п. Левошинка 18:19-18:20, Спирово 18:26-18:27, о.п. Любинка 18:32-18:33, о.п. Индустрия 18:38-18:39, Осеченка 18:44-19:23, о.п. Терелесовская 19:29, Елизаровка 19:33-19:34, Вышний Волочек 19:41, о.п. Цна 19:46, Леонтьево 19:50, о.п. Почвино 19:55, Академическая 19:59-20:00, о.п. Соболево 20:02-20:03, о.п. Костромцовская 20:06-20:07, о.п. 337км 20:10, о.п. Бочановка 20:13-20:14, о.п. 331км 20:17, Бушевец 20:21-20:22, о.п. 323 км 20:26, Бологое приб. 20:33.

Маршрут следования пригородного поезда №6771 Вышний Волочёк – Тверь продлевается на участке Бологое – Вышний Волочёк: отправление со станции Бологое в 3:47, далее Бушевец 03:54, Академическая 04:08, Леонтьево 04:16, Вышний Волочек 04:23-04:24, далее действующим расписанием, прибытие в Тверь в 6:30.

Маршрут следования пригородного поезда №6781 Бологое – Вышний Волочёк продлевается на участке Вышний Волочёк – Тверь: Бологое 19:54, о.п. 323км 19:59-20:00, Бушевец 20:03-20:04, о.п. 331км 20:08, о.п. Бочановка 20:11-20:12, о.п. 337км 20:15-20:15, о.п. Костромцовская 20:18-20:19, о.п. Соболево 20:22-20:23, Академическая 20:25-20:26, о.п. Почвино 20:30, Леонтьево 20:35-20:36, о.п. Цна 20:40, Вышний Волочек 20:45-20:46, Елизаровка 20:51-20:52, Осеченка 20:59-21:00, Спирово 21:13-21:44 (техническая стоянка без высадки и посадки пассажиров), о.п. Левошинка 21:51-21:52, о.п. Бухаловский Переезд 21:56-21:57, Калашниково 22:01-22:01, о.п. Муташелиха 22:06, о.п. Барановка 22:11, о.п. Локотцы 22:15-22:16, Шлюз 22:19-22:20, Лихославль 22:27-22:50, о.п. Поршинец 22:55, о.п. Крючково 22:58-22:59, о.п. Трубино 23:03-23:04, о.п. Кулицкий Мох 23:06-23:07, о.п. Кулицкая 23:10, о.п. Тверца 23:14, о.п. Санатория 23:18, Дорошиха 23:25, о.п. Пролетарская 23:28-23:29, Тверь приб. 23:34.