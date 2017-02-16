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В Тверской области природоохранная прокуратура заставила гражданку демонтировать незаконно построенный причал

16 Февраля 2017 10:32
Автор: TIA

Фоторепортаж

Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке использования водоохранных зон установила, что жительница Московской области на самовольно занятом земельном прибрежном участке в д. Нижние Котицы без разрешения построила причал в 20-ти метровой полосе реки Селижаровка.

Прокуратура подала иск в Осташковский городской суд с требованием обязать гражданку освободить акваторию и берег реки Селижаровка. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Женщине пришлось демонтировать причал, длиной более 30 метров.

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Метки: природоохранная прокуратура причал незаконный причал строения в береговой зоне
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Комментарии (16)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Хороший был причал, солидный. Наискосок к берегу стоял, на широком месте, Никому особо не мешал. Зачем снесли-то? Из принципа? 
Там ниже моста еще 7 (семь) причалов поменьше, их тоже снесли или как? Если нет, то почему? Если да, то чего не рапортуют?
    16.02.2017 11:16
    3 | 8

    • BARBAdos 
      в прокуратуру не занесла, вот и заставили...
      16.02.2017 11:22
      2 | 7

  • Унук аль Хай 
    потому что перед законом все равны: и жители Мособласти и жители России. Если эти мостки были доступны для общего пользования, то их демонтаж действительно абсурден.
    16.02.2017 11:42
    0 | 11

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      В том то и дело. Я удивлен собственно тем что рядом стоит целая деревня прямо над берегом, дома все расположены около 10 метров от воды. У многих причалы. Получается, что равны не все.

Кстати, на Яндекскарте этот район  в приличном разрешении, на снимке все это прекрасно видно.
      16.02.2017 12:38
      0 | 2

  • bae99 
    Да просто сосед решил подговнить...
    16.02.2017 11:59
    0 | 6

    • vepr76 
      Наверняка тетка орала, что это ее и гоняла всех оттуда. Вот и сообщили куда следует...
      16.02.2017 12:04
      0 | 4

  • Добрая Мышь 
    вышневолоцкий район, деревня Перерва - жаждущие до кусочка земли уж не знаю с чьего разрешения захапали территорию вдоль озера от самых берегов, т.е. прироодхранную зону. природоохранители молчат
    16.02.2017 12:31
    0 | 5

  • Naum 
    Хорошо бы прокуратуре поработать по р. Волга, о. Снлигер и др. крупным водным объектам, там сотни таких нарушений и владельцы покруче будут, а крестьянами что бороться, это разве показатель.
    16.02.2017 12:32
    0 | 7

  • Aleks VVV 
    Если бы это было везде так. Проехать по нашим водоемам то можно шокироваться, заборы уходят в водоем, прибрежная полоса полностью перекрыта ни проехать не пройти и ничего, сносить никого не заставляют и все знают об этом. Местные власти спокойно выдают разрешения на строительство и никому не препятствуют. Все зависит от хозяев застроек, Чем круче тем наглее и  у них все купленные! Занесли лове в муниципалитет и все хорошо, главу попоил пару дней, шашлычком покормил, пакетик сунул, банька и всё делай что хочешь, а когда и прокуратура своя, то можно и озеро все огородить!
    16.02.2017 13:14
    0 | 8

    • abeltv 
      Да, эта статья, как и самое деяние прокуратуры "пук" в лесу - никто и не услышит....
Нет нормальной планомерной работы по обследованию прибрежных полос!
Можно столько уголовных и административных дел возбудить - никто заниматься не хочет!
У нас говорят "законы, что дышло - сколько занёс - так и вышло"...
      16.02.2017 14:04
      0 | 4

  • ООО ЭкоЛогика 
    Для того чтобы причал и др сооружения на воде были законные нужно заключать договор водопользования и брать акваторию в пользование (20 ЛЕТ).
Плата за пользование акваторией просто смешная. У некоторых наших водопользователей менее 10 рублей в год.
Обращайтесь.
    16.02.2017 14:10
    0 | 1

    • bae99 
      10 рублей это пока...
      16.02.2017 14:36
      0 | 2

      • ООО ЭкоЛогика 
        Повышение проиндексировано до 2025 года. Каждый год увеличение на 15%.
        16.02.2017 14:42
        0 | 0

        • bae99 
          У нас государство непредсказуемое...
          16.02.2017 15:13
          0 | 2

  • arcadi007 
    Почему природоохранная прокуратура ни разу не проехала по Волге за Мигалово?
Там дома уже висят над Волгой на сваях, не только причалы.
    16.02.2017 14:36
    0 | 1

    • bae99 
      Так наверно там и есть прокуратура?
      16.02.2017 14:37
      0 | 3
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