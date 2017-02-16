В Тверской области природоохранная прокуратура заставила гражданку демонтировать незаконно построенный причал

Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке использования водоохранных зон установила, что жительница Московской области на самовольно занятом земельном прибрежном участке в д. Нижние Котицы без разрешения построила причал в 20-ти метровой полосе реки Селижаровка.

Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке использования водоохранных зон установила, что жительница Московской области на самовольно занятом земельном прибрежном участке в д. Нижние Котицы без разрешения построила причал в 20-ти метровой полосе реки Селижаровка.

Прокуратура подала иск в Осташковский городской суд с требованием обязать гражданку освободить акваторию и берег реки Селижаровка. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Женщине пришлось демонтировать причал, длиной более 30 метров.