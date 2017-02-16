Тверская область отметит Всемирный день поэзии юбилейным концертом «Русской песни» и награждением победителей конкурса «Зеленый листок»

21 марта 2017 года отмечается Всемирный День поэзии. В единственном пока в России “Доме поэзии Андрея Дементьева” молодым победителям поэтического конкурса “Зеленый листок” вручат премии за 2016 год.

21 марта 2017 года отмечается Всемирный День поэзии. В единственном пока в России “Доме поэзии Андрея Дементьева” молодым победителям поэтического конкурса “Зеленый листок” вручат премии за 2016 год.

В церемонии награждения примут участие мэтры российской словесности - Лариса Рубальская, художественный руководитель Дома поэзии Андрей Дементьев, а также Юрий Кублановский, Юрий Ряшенцев, Сергей Мнациканян, тверские поэты Владимир Львов и Вера Грибникова. В конце церемонии каждый из гостей сможет прочесть свои стихи. Ко Дню поэзии также приурочена презентация сборника произведений молодых тверских поэтов - участников и победителей предыдущих конкурсов премии “Зеленый листок”.

Кроме того, 22 марта на сцене Тверского академического театра драмы выступит прославленный коллектив театра “Русская песня’’ Надежды Бабкиной с экспериментальным музыкально- драматическим спектаклем ” Россия, Слово о тебе…”. Это эпохальный рассказ о России через народную песню и шедевры русского поэтического слова.

В проекте примут участие Народные артисты СССР и России Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев. Зрелищности спектаклю добавят архивные съемки и демонстрация уникальной костюмированной фотосессии ансамбля.

Режиссер спектакля - Заслуженный деятель искусств РФ Любовь Гречишникова, сценограф – Заслуженный деятель искусств Павел Каплевич. Мероприятие проводит “Дом поэзии Андрея Дементьева” при поддержке правительства Тверской области.