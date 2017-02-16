Появилось видео момента аварии на Южном мосту

15 февраля в 16.25 на Волоколамском проспекте в районе дома 47 Твери 52-летний водитель маршрутного такси №223 превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi" под управлением 39-летнего водителя.

15 февраля в 16.25 на Волоколамском проспекте в районе дома 47 Твери 52-летний водитель маршрутного такси №223 превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi" под управлением 39-летнего водителя.

Далее "Mitsubishi" столкнулся с троллейбусом и автомобилем " Ford Focus" . В результате ДТП водители автомобилей "Mitsubishi" и "Ford", а также водитель троллейбуса ТРОЛЗА-5275-03 получили травмы и были доставлены в больницу