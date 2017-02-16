Появилось видео момента аварии на Южном мосту

15 февраля в 16.25 на Волоколамском проспекте в районе дома 47 Твери 52-летний водитель маршрутного такси №223 превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi" под управлением 39-летнего водителя.
Далее "Mitsubishi" столкнулся с троллейбусом и автомобилем " Ford Focus" . В результате ДТП водители автомобилей "Mitsubishi" и "Ford", а также водитель троллейбуса ТРОЛЗА-5275-03 получили травмы и были доставлены в больницу
Комментарии (54)
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SeregaTver
16.02.2017 13:49
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bublik
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16.02.2017 15:15
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