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Появилось видео момента аварии на Южном мосту

Появилось видео момента аварии на Южном мосту - ТИА
16 Февраля 2017 10:00
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

15 февраля в 16.25 на Волоколамском проспекте в районе дома 47  Твери 52-летний водитель маршрутного такси №223 превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Mitsubishi" под управлением 39-летнего водителя.

Далее "Mitsubishi" столкнулся с троллейбусом и автомобилем " Ford Focus" . В результате ДТП водители автомобилей "Mitsubishi" и "Ford", а также водитель троллейбуса ТРОЛЗА-5275-03 получили травмы и были доставлены в больницу

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Метки: дтп авария ДТП на мосту в Южном дтп в Южном в Твери ДТП с постарадвшими
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Комментарии (54)

  • spletnik 
    Владелец видеорегистратора не пробиваем, даже не выругался
    16.02.2017 10:20
    0 | 28

    • Koppel 
      Он мог потерять сознание после удара. Написано, что "водители автомобилей ...и Ford...получили травмы и были доставлены в больницу"
      16.02.2017 14:22
      0 | 0

  • kudimov 
    Смотрю ролик и в дрожь бросает. На месте водителя Мицубиси мог оказать и я, и любой другой. Если не принять радикальных мер по обузданию этих "гонщиков-убийц", то за безопасность автомобилистов и пассажиров нельзя будет дать и ломаного гроша.
    16.02.2017 10:25
    1 | 58

    • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
      *...нельзя будет дать и ломаного гроша.
Почему будет? Уже нельзя.
      16.02.2017 12:43
      0 | 8

  • logovskoy 
    Похоже маршрутчик выбирал: либо в задницу впереди идущему автобусу, либо встречка! Нелегкий и не лучший выбор. Либо отказали тормоза. Возможно в голове тоже! Непонятно только, почему ОРГАНЫ до сих пор не озвучили виновника ДТП! Такого надо сразу пожизненно лишать водительского удостоверения! Если оно настоящее.
    16.02.2017 10:34
    0 | 37

  • Bonch 
      Вот ....дак  на  "Пызике"!!!   Сказал,  что у  него, де,  тормоза  отказали, но на  кой  ляд на  встречку-то переть???  Въехал бы  в  опу  впереди  едущего попутного собрата. Был бы  куда  более мягкий  удар 2-х "недоавтобусов" и всё!
    16.02.2017 10:38
    0 | 19

    • logovskoy 
      это если бы они оба после такого удара на встречку не вылетели! Вот тогда бы точно последствия были еще хуже! Можно не любить джамшудов, но пассажиры не должны страдать в городе в результате ДТП.
      16.02.2017 11:42
      4 | 2

  • olbel 
    Похоже, виновника такой же арбавод резанул
    16.02.2017 10:40
    7 | 2

  • bae99 
    ИМХО: Дело было так: 
Ословоду, во время перестроения позвонил ословод №2 одновременно с этим пассажир решил спросить у ословода сдачу, он начал отсчитывать мелочь, отвечая на звонок и поворачивая руль. В это время коварное солнце направило свой луч прямо в левый глаз ословоду, временно остановив возможность видеть. И как назло, вдруг откуда ни возьмись, появился впереди едущий на ПАЗике, ословод №3. Дабы не подводить коллегу, и не нарушать его кормовую часть, ословод решил продолжить маневр на встречную полосу...
    16.02.2017 10:48
    5 | 10

    • TvrStk 
      Уже не так важно как было, важно что бы дальше так не было
для этого нужно что бы: 
1. водители автобусов были профессионалами
2. автобусы были полностью проверенными с резиной по сезону
3.страховка автобусов покрывала бы любой возможный ущерб без органичения
сделать все это в силах гиббд и штрафовать не водителя, не владельца техники а владельца маршрута, например за затертый номер на мОршрутке 50 тыс, за водителя автобуса с нерусскими правами 100 тыс и тд.  В течении 2х недель там будут русские водители с категорией Д на полностью исправных машинах. И проезд думаю сильно не подорожает.
      16.02.2017 13:12
      0 | 4

      • bae99 
        Админисрацию драть надо...
        16.02.2017 13:22
        0 | 4

  • RUS 
    На видео видно, что один маршрутчик с правого ряда подрезает другого "низко летящего" маршрутчика, который попытался уйти на "второй круг" и вырулил на встречку. А подрезальщик скорее всего молча уехал. И ещё в статье пишут, что водитель не справился с управлением и т.д., считаю это не водитель не справился, - это руководство города не справилось с УПРАВЛЕНИЕМ...
    16.02.2017 10:55
    0 | 33

    • bae99 
      На видео не видно подрезания.. На видео видны гонки ословодов.
      16.02.2017 11:08
      1 | 14

      • RUS 
        Смотри покадрово самое начало.
        16.02.2017 11:49
        2 | 1

        • bae99 
          Смотрел. Не увидел. Были просто гонки. От пары-тройки скринов не откажусь где видно подрезание...
Ословод виновник скорее всего хотел сделать ПАЗика в правом ряду. Не получилось, там легковушки тормознули...
          16.02.2017 11:55
          1 | 3

        • ЯэтоЯ 
          версия не доказательная, но имеет право жить...... Нужно видео от взадиидущего за ПАЗирастами, тогда картина станет явной....... Но тот факт что два "собрата" не поделили первенство на мосту это ФАКТ. 
Хорошо, что виновник не битком был людьми укомплектован..... сдается мне вообще не на маршруте был (все таки час пик)
          16.02.2017 13:27
          0 | 2

  • Motor 
    Высылать пора их всех!!!
    16.02.2017 11:27
    0 | 11

    • Valter 
      Если и высылать, то только в Вашу квартиру)))  У них у всех могут оказаться российские паспорта)))
      16.02.2017 12:28
      3 | 10

      • TvrStk 
        согласен высылать не зачем, тут на органы разбираем и постадавшему компенсируем
        16.02.2017 12:57
        0 | 3

  • obyvatel 
    А мне нравится версия, что у водителя ПАЗика борода на руль намоталась и он потерял управление!!!
    16.02.2017 11:51
    1 | 11

  • Унук аль Хай 
    отличный таранный удар. Исходя из здравого смысла есть две причины ДТП: неисправность рулевого управления этой вершины инженерной мысли на колесах или внезапно возникшая неприязнь к водителю Mitsubishi. Оплата проезда пассажирами не могла стать причиной ДТП - рядом нет остановок и возможных мест посадки. Тем более, чтобы так резко выехать на полосу встречного движения на этом горемычном "басе" надо совершить несколько оборотов руля - это вам не легковушка. 
PS внимательно посмотрел видео - колеса автобуса в начале траектории атаки были вывернуты в противоположную сторону - пытался вырулить. Вероятно, неисправность и несоответствие шин дорожным условиям.
    16.02.2017 11:57
    4 | 2

    • bae99 
      Вершина мысли не причем. Рулевое было исправно. Это видно по откату ПАЗика после столкновения. В атаку он шел - колеса были параллельно кузову, насколько это видно на видео.
      16.02.2017 12:25
      0 | 3

  • Mikhail69 
    У меня сложилось впечатление, что два пазика одновременно перестраивались из правого ряда в левый. Просто второй оказался менее удачливым.
    16.02.2017 12:04
    0 | 3

  • Whois 
    Потерял, не потерял управление - по любому тупой хрен на ПАЗе.
В Твери будут решать проблему маршруток, будут!
Но только после очень резонансного ДТП. Очень. Где будет много жертв или одна, но с толстой корочкой.
    16.02.2017 12:08
    0 | 20

    • bae99 
      Лучше одна, но с корочкой....
      16.02.2017 12:16
      0 | 7

      • Paul_Moriarty 
        Лучше много, и все с корочками!
        16.02.2017 12:30
        0 | 14

    • abeltv 
      Если бы хотели, давно бы решили. Нет ни желания, ни возможности, так как многие чиновники или сами владельцы джамшуток и им море по колено, либо крышуют владельцев джамшуток.
Другого варианта нет - иначе давно бы в Твери убрали ВСЕ джамшутки и организовали бы нормальную работу нормального общественного транспорта. Но 5...8 млрд руб., в которые оценивают рынок перевозок пассажиров в Твери слишком лакомый кусок, чтобы упускать его....
      16.02.2017 12:16
      0 | 12

      • Alx 
        Если не секрет, где Вы предлагаете взять деньги на нормальный общественный транспорт? Подозреваю, что это очень дорогое удовольствие.
        16.02.2017 12:22
        2 | 4

        • bae99 
          Там где берут маршрутчики. Не?
          16.02.2017 12:26
          1 | 6

          • Alx 
            Предлагаете поставить план водителю здорового автобуса и отправить его гоняться с другими такими же автобусами? Перестать возить льготников?
            16.02.2017 12:32
            4 | 2

      • TvrStk 
        Ну рынок он какого обьема был таким и останется, людям же надо ездить. Но это не значит что этого нельзя делать когда машина исправна а за рулем профессионал. Просто ГИБДД нужно проявить немного воли. Если не могут сами, пусть владельцев маршруток административно привлекают с помощью министерства транспорта тверской области. По этому поводу и дума городская могла бы правила перевозки ужесточить и  требования какие надо прописать. Дармоедов много но им всем намного проще сидеть ничего не делая чем выполнять свои обязанности. Что губер должен круглый стол со всеми собрать что бы узнать чего же им не хватает что бы навести порядок в пассажирских перевозках ? Так ему некогда они же уже выборами занимаются.  Так и будут видимо  недоводители на недоавтобусах,
        16.02.2017 13:54
        0 | 3

    • pereima 
      В выходные выборочно легко 100 пьяных автолюбителей ловят. В неделю 2 - 3  наезда на пешеходов тех же автолюбителей. Просто аварии не считаю Будем решать проблему частных авто?
      16.02.2017 13:24
      2 | 1

      • bae99 
        Такое количество личных авто на улицах - частично это следствие отсутствия НОРМАЛЬНОГО общественного транспорта! 
Не маршруток которые гоняют друг за другом. А ОТ большой вместимости который ходит по расписанию с интервалом в 5-7 минут. 
Как это было лет 30 назад...до прихода сорвавшихся с цепи либерастов-дермократов.
        16.02.2017 14:27
        0 | 4

  • Судья 
    Машину нет смысла восстанавливать! Что в этом случае делает страховая???кто знает?
    16.02.2017 12:21
    0 | 1

    • id1Ray 
      расчитывает стоимость авто за минусом годных остатков, как расчитывает - х.з.
      16.02.2017 13:13
      0 | 3

    • ЯэтоЯ 
      Вообще то что КАСКО что ОСАГО "тотальщиков" забирают, а выплачивают компенсацию по коофиценту остаточной стоимости, тоесть стоимость нового (стоимость покупки) либо ср.цена на время покупки - расход моторесурса по никому не понятным формулам...... на практике ~1000000 через 3 безаварийных года равен ~600000, еще через 3 уже ~350000. По ОСАГО компенсируют до 400000. У знакомого моего Х-триал 4 года ушел в тотал по ОСАГО (летом 2016) за 318000, хотя покупался осенью 2012 за 1100000 
Удачи хозяину ПАДЖЕРИКА. Машина его спасла. На самом деле достойная модель, жаль такие перестали выпускать.
      16.02.2017 13:41
      0 | 3

  • Paul_Moriarty 
    Пару недель назад некий flam_47 очень авторитетно рассуждал о плохой пассивной безопасности рамных машин, особенно при их "встрече" с прочей тяжелой техникой вот в этой новости https://tvernews.ru/news/218416/.

Так вот, господин flam, вам шах и мат!
    16.02.2017 12:29
    0 | 5

    • Jailbreak 
      Это просто водителю повезло, наподобие гуляющего по сети ролика, где мужик из пятерки сам выбирается, после того как она превратилась в лепешку после аварии. В 90% такие аварии заканчиваются гораздо печальнее. И как мы видим по фото, Митсубиши получила очень серьезные повреждения.
      16.02.2017 13:20
      0 | 4

      • Paul_Moriarty 
        Для такого удара машина сохранилась более чем. Видно, что в салоне осталось достаточно жизненного пространства. Т.е. это далеко не лепешка, чтобы говорить, что водителю супер повезло.
Была бы обычная пузотерка, там бы спасло только везение.
        16.02.2017 13:35
        0 | 3

        • Alx 
          Скорости просто не особо большие были. Убивает резкая остановка в основном, а не деформации кузова.
          16.02.2017 13:42
          0 | 1

          • Paul_Moriarty 
            Совсем небольшая, ага. Краш-тесты выполняют на скоростях около 60. Здесь почти наверняка было 60+60. И это по минимуму. Причем большая часть досталась паджерику, как более легкому.
По поводу непринципиальности деформаций. У вас где шансов больше выжить,  в кубике 10*10*10 см или хотя бы 50*50*50?
И еще вопрос: зачем в гоночных машинах дополнительно вваривают силовой каркас? Ну хотя бы на раллийные посмотрите.

Так что не все так однозначно в споре рама VS жестянка. С устранением опасных перегрузок вполне могут справляться активные системы: подушки и ремни.
            16.02.2017 15:21
            0 | 1

            • bae99 
              Поль, в гоночные силовой каркас вваривают как раз для того, что бы капсула в которой находится человек не сминалась. 
А энергия удара гасилась деформируемым кузовом.
              16.02.2017 15:53
              0 | 1

      • ЯэтоЯ 
        Почитайте принципы пассивной безопасности в автомобилях разных классов.
Основной проблемой рамных машин оставалась и остается жесткость рамы. Но   на "черном бриллианте" пришли к способу: в определенных местах швейлер рамы имеет разницу в толщине, есть пропилы и клепочные стыки. При ударе рама начинает складываться в нужных местах в нужную форму....
Все для того, чтоб скомпенсировать инерцию удара и сохранить "кокон" салона. 
Почему все старые добротные рамники перешли на несущий кузов по вашему???  как раз ради безопасности, Листовой метал легче мять.
        16.02.2017 14:10
        0 | 1

        • bae99 
          Типа как тут:
          Прикрепленные изображения:
          16.02.2017 14:32
          0 | 2

          • Ferapont 
            Здесь последствия дефекта производителя у Навар 2005-2011.
            16.02.2017 14:41
            0 | 2

            • bae99 
              Я в курсе. Имел ввиду пропилы и заклепки.
              16.02.2017 14:56
              0 | 1

          • bublik 
            к стати навара рамный. просто это ниссан.))))))
            16.02.2017 14:49
            0 | 1

        • Paul_Moriarty 
          На несущий кузов перешли далеко не все. И далеко не только ради безопасности.
          16.02.2017 15:23
          0 | 2

          • bae99 
            Я бы по другому спросил - кто перешел на несущий кузов?
            16.02.2017 15:45
            0 | 0

  • Aleks VVV 
    Жесть!!! А интересно водитель ПАЗа случаем не джамшут и равшан??? Это их стиль езды, хотя и других чайников хватает.
    16.02.2017 13:27
    3 | 0

  • Унук аль Хай 
    да никто не будет решать проблемы маршруток, сколько бы ДТП не произошло. Оставьте свой эскапизм другим. С маршруток солидные люди копеечку имеют и они даже не подозревают о существовании недовольных. Будьте реалистами.
    16.02.2017 13:43
    0 | 3

  • neravnodusho 
    Удивительно, что при всем при этом, от Министерства транспорта Тверской области - ноль реакции, ведь  223 маршрут - межмуниципальный . Почему руководителю министерства и начальнику отдела автомобильного транспорта важнее встречи с членами молодежного правительства, чем жизнь граждан, передвигающихся на нелегальных маршрутках??? Почему никто не борется с ними на законных основаниях? Почему вдруг со сменой власти закрыли тему борьбы с нелегальными заказными перевозками? Или их теневая деятельность стала кому-то очень выгодна??? ТИА, возьмите, пожалуйста, у власти официальный комментарий.... Обычные граждане не должны страдать из-за разгильдяйства чиновников... Между тем, нелегалы продолжают "проверять и контролировать" нелегалов... По фото понятно кто с кем... более, чем красноречиво...
    Прикрепленные изображения:
    16.02.2017 13:44
    0 | 6

  • SeregaTver 
    Очень много аварий на этом путепроводе, пора что-то предпринимать ГИБДД. Откуда у ПАЗика такая скорость после подъема на мост, похоже жал на газ от души в надежде перепрыгнуть впереди идущею маршрутку! Пора потихоньку ограничивать джамшуток как бизнес!
    16.02.2017 13:49
    0 | 4

    • bublik 
      раньше пазики пропаном заправляли, а теперь закисью азота. главное наклейку пришпандорить
      Прикрепленные изображения:
      16.02.2017 15:15
      0 | 2
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