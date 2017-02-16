tvernews.ru
16 февраля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери прошел праздник «Physica, лирики и чай»

16 Февраля 2017 09:42
Автор: TIA

Фоторепортаж

На физико-техническом факультете Тверского госуниверситета прошел праздник «Physica, лирики и чай», приуроченный ко Дню российской науки.

С приветственным словом выступил декан физико-технического факультета Борис Педько и завкафедрой общей физики Юрий Орлов.

- Исторически так сложилось, что лирики и физики противопоставляются друг другу, хотя это далеко от реальности, ведь часто так бывает, что лирики тяготеют к техническому пониманию мира, а физики становятся лириками.

В течение всего дня шли лекции на различные темы: Тверская область, космос, нанонаука, аддитивные технологии и личная эффективность.

- А что мы знаем о регионе, в котором живем? - именно с этого, казалось бы, простого вопроса начал свой рассказ кандидат географических наук Илья Смирнов. Были затронуты различные проблемы Тверской области и проанализированы причины, по которым это происходит, в том числе и с географической точки зрения.

Коробейничева Ольга рассказывала о том, что такое экзопланеты, как и где их ищут, а также поделилась со слушателями основными критериями жизнепригодности планет на примере Земли.

Что такое нанотехнологии и как они уже сейчас используются в решении реальных промышленных задач - просто об очень сложном рассказал Сергей Васильев.

3D-ручки, 3D-принтеры, сканер 3D – всё это уже реальность, команда компании «Галактика-3Д» (г. Москва) рассказала и продемонстрировала все грани 3D-технологий. Взрослые и дети делали интересные поделки из специального пластика при помощи 3D-ручек, на лекции Иван Захарчев рассказал про перспективы и особенности развития аддитивных технологий в производственной деятельности, приводя реальные примеры с современных заводов. На мастер-классе Аси Арутюнян гости узнали, зачем нужны 3D-принтеры, откуда берутся модели для печати, в ходе занятия добровольцы сами смогли отсканировать человека и посмотрели специальную программу для создания 3D-моделей Fusion360.

Одной из интереснейших лекций стал рассказ партнера и директора производства компании Salt & Pepper Александра Суханова про продуктивность и личную эффективность, как не лениться и каждый день быть довольным тем, сколько дел переделал. Было очень познавательно, и гости еще долгое время не отпускали ведущего, задавали вопросы и приводили личные примеры.

Мастер-класс директора Центра НКО Юлии Сарановой "Личное продвижение" вызвал дискуссию в зале. Ведущая поделилась примерами из жизни и затрагивала практические аспекты личного позиционирования, также с юмором отнеслась к разбору социальных страниц некоторых организаторов, что вызвало много положительных эмоций.

Особенностью каждой лекции стало то, что информация и сложные научные вопросы преподносились в доступной и увлекательной форме, так как гостями праздника были школьники, студенты, ученые города и сотрудники разных организаций.

Изюминкой стали чайный мастер-класс от инструктора клуба боевых искусств и оздоровительных практик «Колесо» Михаила Рожкова и увлекательное погружение в «Создание авторского напитка» от чемпиона России по приготовлению кофе в Джезва 2014 Кузнецова Виктора. Гости смогли оценить вкус настоящего китайского чая и насладиться утонченным ароматом кофе.

В завершении праздника каждый увидел маленькое научное «чудо» - это опыты с жидким азотом, а потом все попробовали мороженое, приготовленное при помощи этого вещества.

- Праздник «Physica, лирики и чай» появился не случайно. Уже давно были мысли как объединить физиков и других специалистов на одном мероприятии. Хочется сказать спасибо ребятам, которые помогали нам в организации, лекторам и ведущим мастер-классов за безвозмездную и качественную работу. Я считаю, очень важно делать науку доступной для каждого, - поделился организатор мероприятия, руководитель научного клуба «Physica. Начало пути» Никита Востров.

Фото группы "Physica, лирики и чай"

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: праздник «physica лирики и чай» «physica лирики и чай» тверской государственный университет
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
190

Они не насиловали и не убивали! Петиция в защиту жителей Твери, осужденных на 18 и 20 лет «строгача», направлена Президенту РФ

2017-02-13 15:50
187

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
65

Тверская кибердружина проверила точки доступа wi-fi

2017-02-14 14:41
62

Появилось видео момента аварии на Южном мосту

2017-02-16 10:00
54

Родители, будьте внимательны!

2017-02-15 09:55
43

Никакой интриги: субсидию из бюджета по конкурсу спортивных команд вновь получил хоккейный клуб

2017-02-12 12:29
42

В Твери уничтожат десятки килограммов иностранных фруктов и овощей

2017-02-09 22:21
40

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100