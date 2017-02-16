В Твери прошел праздник «Physica, лирики и чай»

На физико-техническом факультете Тверского госуниверситета прошел праздник «Physica, лирики и чай», приуроченный ко Дню российской науки. С приветственным словом выступил декан физико-технического факультета Борис Педько и завкафедрой общей физики Юрий Орлов.

На физико-техническом факультете Тверского госуниверситета прошел праздник «Physica, лирики и чай», приуроченный ко Дню российской науки.

С приветственным словом выступил декан физико-технического факультета Борис Педько и завкафедрой общей физики Юрий Орлов.

- Исторически так сложилось, что лирики и физики противопоставляются друг другу, хотя это далеко от реальности, ведь часто так бывает, что лирики тяготеют к техническому пониманию мира, а физики становятся лириками.

В течение всего дня шли лекции на различные темы: Тверская область, космос, нанонаука, аддитивные технологии и личная эффективность.

- А что мы знаем о регионе, в котором живем? - именно с этого, казалось бы, простого вопроса начал свой рассказ кандидат географических наук Илья Смирнов. Были затронуты различные проблемы Тверской области и проанализированы причины, по которым это происходит, в том числе и с географической точки зрения.

Коробейничева Ольга рассказывала о том, что такое экзопланеты, как и где их ищут, а также поделилась со слушателями основными критериями жизнепригодности планет на примере Земли.

Что такое нанотехнологии и как они уже сейчас используются в решении реальных промышленных задач - просто об очень сложном рассказал Сергей Васильев.

3D-ручки, 3D-принтеры, сканер 3D – всё это уже реальность, команда компании «Галактика-3Д» (г. Москва) рассказала и продемонстрировала все грани 3D-технологий. Взрослые и дети делали интересные поделки из специального пластика при помощи 3D-ручек, на лекции Иван Захарчев рассказал про перспективы и особенности развития аддитивных технологий в производственной деятельности, приводя реальные примеры с современных заводов. На мастер-классе Аси Арутюнян гости узнали, зачем нужны 3D-принтеры, откуда берутся модели для печати, в ходе занятия добровольцы сами смогли отсканировать человека и посмотрели специальную программу для создания 3D-моделей Fusion360.

Одной из интереснейших лекций стал рассказ партнера и директора производства компании Salt & Pepper Александра Суханова про продуктивность и личную эффективность, как не лениться и каждый день быть довольным тем, сколько дел переделал. Было очень познавательно, и гости еще долгое время не отпускали ведущего, задавали вопросы и приводили личные примеры.

Мастер-класс директора Центра НКО Юлии Сарановой "Личное продвижение" вызвал дискуссию в зале. Ведущая поделилась примерами из жизни и затрагивала практические аспекты личного позиционирования, также с юмором отнеслась к разбору социальных страниц некоторых организаторов, что вызвало много положительных эмоций.

Особенностью каждой лекции стало то, что информация и сложные научные вопросы преподносились в доступной и увлекательной форме, так как гостями праздника были школьники, студенты, ученые города и сотрудники разных организаций.

Изюминкой стали чайный мастер-класс от инструктора клуба боевых искусств и оздоровительных практик «Колесо» Михаила Рожкова и увлекательное погружение в «Создание авторского напитка» от чемпиона России по приготовлению кофе в Джезва 2014 Кузнецова Виктора. Гости смогли оценить вкус настоящего китайского чая и насладиться утонченным ароматом кофе.

В завершении праздника каждый увидел маленькое научное «чудо» - это опыты с жидким азотом, а потом все попробовали мороженое, приготовленное при помощи этого вещества.

- Праздник «Physica, лирики и чай» появился не случайно. Уже давно были мысли как объединить физиков и других специалистов на одном мероприятии. Хочется сказать спасибо ребятам, которые помогали нам в организации, лекторам и ведущим мастер-классов за безвозмездную и качественную работу. Я считаю, очень важно делать науку доступной для каждого, - поделился организатор мероприятия, руководитель научного клуба «Physica. Начало пути» Никита Востров.

Фото группы "Physica, лирики и чай"