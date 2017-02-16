В Тверской области за день сбили двух пешеходов

15 февраля около 13.50 на ул. Софьи Перовской, в районе д. 29 в Твери трезвый 35-летний водитель на а/м «HONDA STREAM» столкнулся с движущимся впереди т/с «LEXUS LX 570», под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 57-летняя женщина-пассажир а/м «HONDA» получила тарвмы и была госпитализирована.
15 февраля в 19.10 напротив д. 58 ул. Мира в Западной Двине 32-летний водитель на ВАЗ-21120 сбил 38-летнего пьяного пешехода, который двигался вечером по проезжей части дороги без световозвращающих элементов по ходу движения автомашины. Пешехода с травмами госпитализировали.
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