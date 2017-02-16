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В Тверской области за день сбили двух пешеходов

16 Февраля 2017 09:44
Автор: TIA

В Тверской области 15 февраля произошло 4 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.
 
15 февраля около 08.45 напротив д. 13 ул. Энергетиков в Конакове Тверской области 60-летний водитель на машине «Рено-Логан» сбил 77-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила травмы и была  госпитализирована.

15 февраля около 13.50 на ул. Софьи Перовской, в районе д. 29  в Твери трезвый 35-летний водитель на  а/м «HONDA STREAM» столкнулся с движущимся впереди т/с «LEXUS LX 570», под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 57-летняя женщина-пассажир а/м «HONDA» получила тарвмы и была госпитализирована.

15 февраля в 19.10 напротив д. 58 ул. Мира в Западной Двине 32-летний водитель на ВАЗ-21120 сбил  38-летнего пьяного пешехода, который двигался вечером по проезжей части дороги без световозвращающих элементов по ходу движения автомашины. Пешехода с травмами госпитализировали.
 

 

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Метки: дтп авария дтп с пострадавшими
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