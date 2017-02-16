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В Твери пройдёт Форум активных горожан и НКО

16 Февраля 2017 09:18
Автор: TIA

18 февраля в ДК «Химволокно» состоится Форум активных горожан и НКО. На Форуме с ведущими экспертами можно будет обсудить вопросы городской мобильности – как организовать парковочное пространство, что такое эффективная система общественного транспорта, почему велодорожки нужны на улицах, а не в парках. Своим опытом и знаниями по этим вопросам поделятся Егоров Александр (сотрудник транспортного комплекса Москвы), Герман Аркадий (урбанист, транспортный эксперт) и Радченко Алексей (транспортный эксперт, руководитель проектов в области городской среды).

На площадке сообщества «Новостройки Твери» участники узнают, как правильно организовать работу в социальных сетях, чтобы она стала инструментом общественного контроля за городской средой, строительством и благоустройством, а также как использовать объемы данных для анализа развития города и темпов роста экономики различных зон.

Маликов Никита (архитектор, член Общественной палат г. Твери) расскажет, что такое общественные пространства и как они в конечном счете влияют на восприятие жителями окружающей среды и формируют социальный климат города.

В течение всего дня для участников Форума будет работать выставка социальных проектов, где можно будет познакомиться с городскими инициативами, и акция «Делай город».

Каким наш город видите вы? Расскажите об этом на Форуме активных горожан и НКО!

Регистрация на Форум - https://tver-nko.timepad.ru/event/manage/439589/

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Метки: Форум активных горожан и НКО нко форум в твери
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Комментарии (5)

  • Унук аль Хай 
    опять будут толочь воду в ступе... нашему городу без надобности благоприятная обстановка в социальных сетях и продвижение урбанистических проектов в Instagram - местные жители в подавляющем большинстве до сих по с интернетом и MS Office не разобрались. Вместо брифингов и других увлекательных бессмысленных занятий полезнее будет осуществить уборку улиц. Транспорта все равно не будет и нам об этом известно....
    16.02.2017 11:37
    1 | 2

  • MikeH 
    Что, у Твери есть будущее? Вот правда? Хорошая шутка... И да, я могу обосновать...
    16.02.2017 11:40
    0 | 2

    • Житель подземелья 
      будущее определенно есть, ход времени пока менять не научились, вопрос какое. вот тут с пессимизмом скорее соглашусь...
      16.02.2017 14:02
      0 | 1

      • MikeH 
        Ну да, примерно так и имелось в виду.
        16.02.2017 16:57
        0 | 0
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